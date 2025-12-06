ГУР та Рух опору підірвали автівку з окупантами у Херсонській області. ВIДЕО
6 грудня 2025 року внаслідок операції Департаменту активних дій ГУР МО України та Руху опору в Херсонській області було ліквідовано двох окупантів та їхній транспортний засіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські військові були знищені шляхом підриву автомобіля.
Встановлено, що вони належали до складу 76‑ї десантно‑штурмової дивізії ЗС РФ.
"Цей ворожий підрозділ відзначився скоєнням особливо жорстоких воєнних злочинів під час окупації Київщини у 2022 році, зокрема у Бучі, а також на інших ділянках фронту російсько-української війни", - йдеться у дописі до відео.
Топ коментарі
+21 Amber
показати весь коментар06.12.2025 17:24 Відповісти Посилання
+20 Погрібний Олександр
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+13 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.12.2025 19:08 Відповісти Посилання
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