ГУР та Рух опору підірвали автівку з окупантами у Херсонській області. ВIДЕО

6 грудня 2025 року внаслідок операції Департаменту активних дій ГУР МО України та Руху опору в Херсонській області було ліквідовано двох окупантів та їхній транспортний засіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські військові були знищені шляхом підриву автомобіля.

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Встановлено, що вони належали до складу 76‑ї десантно‑штурмової дивізії ЗС РФ.

"Цей ворожий підрозділ відзначився скоєнням особливо жорстоких воєнних злочинів під час окупації Київщини у 2022 році, зокрема у Бучі, а також на інших ділянках фронту російсько-української війни", - йдеться у дописі до відео.

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