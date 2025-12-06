ГУР и Движение сопротивления взорвали автомобиль с оккупантами на Херсонщине. ВИДЕО

6 декабря 2025 года в результате операции Департамента активных действий ГУР МО Украины и Движения сопротивления в Херсонской области были ликвидированы два оккупанта и их транспортное средство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные были уничтожены путем подрыва автомобиля.

Установлено, что они принадлежали к составу 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

"Это вражеское подразделение отличилось совершением особо жестоких военных преступлений во время оккупации Киевской области в 2022 году, в частности - в Буче, а также на других участках фронта российско-украинской войны", - говорится в сообщении к видео.

