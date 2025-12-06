РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9127 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
3 495 6

ГУР и Движение сопротивления взорвали автомобиль с оккупантами на Херсонщине. ВИДЕО

6 декабря 2025 года в результате операции Департамента активных действий ГУР МО Украины и Движения сопротивления в Херсонской области были ликвидированы два оккупанта и их транспортное средство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные были уничтожены путем подрыва автомобиля.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Установлено, что они принадлежали к составу 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

"Это вражеское подразделение отличилось совершением особо жестоких военных преступлений во время оккупации Киевской области в 2022 году, в частности - в Буче, а также на других участках фронта российско-украинской войны", - говорится в сообщении к видео.

Смотрите также: "Призраки" ГУР за две недели уничтожили 8 стратегических целей оккупантов в Крыму. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожен вражеский "Бук-М3" на оккупированной территории Запорожской области, - ГУР. ВИДЕО

Автор: 

авто (4281) армия РФ (21539) взрыв (6989) взрывчатка (872) уничтожение (8605) ГУР (678) Херсонская область (5420)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нєфіг шастать кацапам по украінській землі👏🏽👏🏽👏🏽😡
показать весь комментарий
06.12.2025 17:24 Ответить
Та цим виродкам просто нєх#й шастать по планеті Земля! В утиль!
показать весь комментарий
06.12.2025 17:29 Ответить
Видать жирные были оккупанты.
Мобилизованные зеки на таких тачках не ездят.
И за простыми контрактниками ГУР не будет охотиться глубоко в тылу врага.
показать весь комментарий
06.12.2025 17:41 Ответить
Нива це не проста тачка? І херсонська область це глибокий тил ворога? Я розумію якщо б мерс в моцкві підірвали. А це на українській землі і якогось лоха...
показать весь комментарий
06.12.2025 18:46 Ответить
Руху опору-респект...
показать весь комментарий
06.12.2025 19:08 Ответить
То у "визволителів" так пукани рвонули, що аж дах у автівки зірвало!
показать весь комментарий
06.12.2025 21:06 Ответить
 
 