ГУР и Движение сопротивления взорвали автомобиль с оккупантами на Херсонщине. ВИДЕО
6 декабря 2025 года в результате операции Департамента активных действий ГУР МО Украины и Движения сопротивления в Херсонской области были ликвидированы два оккупанта и их транспортное средство.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные были уничтожены путем подрыва автомобиля.
Установлено, что они принадлежали к составу 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.
"Это вражеское подразделение отличилось совершением особо жестоких военных преступлений во время оккупации Киевской области в 2022 году, в частности - в Буче, а также на других участках фронта российско-украинской войны", - говорится в сообщении к видео.
Мобилизованные зеки на таких тачках не ездят.
И за простыми контрактниками ГУР не будет охотиться глубоко в тылу врага.