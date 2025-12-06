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Новини Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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ГУР та Рух опору підірвали автівку з окупантами у Херсонській області. ВIДЕО

6 грудня 2025 року внаслідок операції Департаменту активних дій ГУР МО України та Руху опору в Херсонській області було ліквідовано двох окупантів та їхній транспортний засіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські військові були знищені шляхом підриву автомобіля.

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Встановлено, що вони належали до складу 76‑ї десантно‑штурмової дивізії ЗС РФ.

"Цей ворожий підрозділ відзначився скоєнням особливо жорстоких воєнних злочинів під час окупації Київщини у 2022 році, зокрема у Бучі, а також на інших ділянках фронту російсько-української війни", - йдеться у дописі до відео.

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Автор: 

авто (6592) армія рф (21321) вибух (4742) вибухівка (510) знищення (10385) ГУР (896) Херсонська область (6748)
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Топ коментарі
+21
Нєфіг шастать кацапам по украінській землі👏🏽👏🏽👏🏽😡
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06.12.2025 17:24 Відповісти
+20
Та цим виродкам просто нєх#й шастать по планеті Земля! В утиль!
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06.12.2025 17:29 Відповісти
+13
Руху опору-респект...
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06.12.2025 19:08 Відповісти

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