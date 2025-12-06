Знищено ворожий "Бук-М3" на окупованій території Запорізької області, - ГУР. ВIДЕО

6 грудня 2025 року з нагоди Дня Збройних Сил України майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вистежили та завдали успішного удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу "Бук-М3".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

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Що відомо про успішну операцію?

Як зазначається, чергову дороговартісну систему ППО російських загарбників спалили на тимчасово окупованій території Запорізької області поблизу населеного пункту Святотроїцьке.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що "примари" ГУР за два тижні знищили 8 стратегічних цілей окупантів у Криму. Також зазначалося, що уражено ворожу пускову установку ЗРК "С-300В" та дві РЛС "Ніобій-СВ". Окрім того, ГУР підірвало "кадировців" під Бердянськом.

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