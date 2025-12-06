Знищено ворожий "Бук-М3" на окупованій території Запорізької області, - ГУР. ВIДЕО
6 грудня 2025 року з нагоди Дня Збройних Сил України майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вистежили та завдали успішного удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу "Бук-М3".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Що відомо про успішну операцію?
Як зазначається, чергову дороговартісну систему ППО російських загарбників спалили на тимчасово окупованій території Запорізької області поблизу населеного пункту Святотроїцьке.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що "примари" ГУР за два тижні знищили 8 стратегічних цілей окупантів у Криму. Також зазначалося, що уражено ворожу пускову установку ЗРК "С-300В" та дві РЛС "Ніобій-СВ". Окрім того, ГУР підірвало "кадировців" під Бердянськом.
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