"Примари" ГУР за два тижні знищили 8 стратегічних цілей окупантів у Криму. ВIДЕО

Майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" протягом останніх двох тижнів здійснили серію високоточних атак по об’єктах військової інфраструктури на тимчасово окупованому півострові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони підрозділу успішно вразили вісім ключових цілей, послабивши російську авіацію, розвідку та логістичні можливості.

"Примари" продовжують демілітаризацію Криму

За підтвердженими даними, "Примари" уразили:

фронтовий бомбардувальник Су-24 ;

антену в радіопрозорому куполі;

радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста-2Е2" ;

розвідувальний БпЛА "Оріон" ;

дві РЛС 48Я6-К1 "Подльот" ;

російський вантажний потяг;

військовий автомобіль "Урал". Дивіться: Уражено ворожу пускову установку ЗРК "С-300В" та дві РЛС "Ніобій-СВ", - ГУР. ВIДЕО

Системна робота по глибині оборони РФ

Останні операції свідчать про системність та точність дій спецпідрозділу. Знищення радарів та авіаційного майна суттєво знижує ефективність російської ППО та авіації над Кримом, а ураження логістики ускладнює забезпечення військ окупанта.

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Відео операцій

ГУР опублікував кадри роботи ударних дронів "Примар", які демонструють ефективність українських сил у глибині тилу противника.

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