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"Примари" ГУР за два тижні знищили 8 стратегічних цілей окупантів у Криму. ВIДЕО

Майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" протягом останніх двох тижнів здійснили серію високоточних атак по об’єктах військової інфраструктури на тимчасово окупованому півострові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони підрозділу успішно вразили вісім ключових цілей, послабивши російську авіацію, розвідку та логістичні можливості.

"Примари" продовжують демілітаризацію Криму

За підтвердженими даними, "Примари" уразили:

Системна робота по глибині оборони РФ

Останні операції свідчать про системність та точність дій спецпідрозділу. Знищення радарів та авіаційного майна суттєво знижує ефективність російської ППО та авіації над Кримом, а ураження логістики ускладнює забезпечення військ окупанта.

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Відео операцій

ГУР опублікував кадри роботи ударних дронів "Примар", які демонструють ефективність українських сил у глибині тилу противника.

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Автор: 

Крим (14122) ГУР (893)
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Топ коментарі
+4
Чому рашистські потяги їздять до сих пір в окупований крим? Про кримський міст вже забули як обіцяли його знищити
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05.12.2025 13:03 Відповісти
+3
Непогано вони там літають.
Шкода, що мало.
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05.12.2025 12:49 Відповісти
+2
і "Жовтень2 звільнили
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05.12.2025 12:48 Відповісти
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і "Жовтень2 звільнили
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05.12.2025 12:48 Відповісти
🤣🤣
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05.12.2025 12:55 Відповісти
Непогано вони там літають.
Шкода, що мало.
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05.12.2025 12:49 Відповісти
І рейдернули санаторій.
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05.12.2025 12:55 Відповісти
Буданов, який санаторій будете наступним "звільняти" для кауфманів?
Ти ж ********* на всю країну офіційно вангувати
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05.12.2025 12:57 Відповісти
Чому рашистські потяги їздять до сих пір в окупований крим? Про кримський міст вже забули як обіцяли його знищити
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05.12.2025 13:03 Відповісти
Міст вже не такий актуальний. Вони (потяги) можуть тепер і суходолом курсувати. (
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05.12.2025 13:35 Відповісти
Тоді зустрічне питання, чому досі працюють мости в окупований крим з материкової України? Бо як такого суходолу в окупований крим не має по факту
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05.12.2025 13:36 Відповісти
Так то не до мене питання. Ті мости повінні були б знищені ще в 2022-му, але сталося як сталося.
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05.12.2025 14:18 Відповісти
Ті мости повинні були бути знищені ще в 2014. Коли почалася війна з Сосією. Бо для деяких ****** війна чомусь почалася в 2022-му. Тобто окупацію криму і дамбасу і вбивство десятків тисяч українців, більшість українців війною не вважали. А потім ще дивуються чого це )(уйло напав на Україну.
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05.12.2025 14:31 Відповісти
Особисто для мене, війна почалася з перших днів, тому, що одного разу я прокинувся вже не в Україні, а якомусь днр. А з мостами... тут я згоден, але ж не мені було вирішувати. Я був навіть проти того, що бомбасят підгодовували (особливо ахметов) допоки кацапи не налагодили поставки всього, що потрібно, з рфії. А дві пенсії, українську і кацапську, які отримували бомбасята, серед яких біло дуже багато колишніх шахтарів... Але ж Ви згадайте тодішню реакцію на те Європи та Америки.
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05.12.2025 14:59 Відповісти
"палубник Су -24" на комплексі "Н И Т К А"?
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05.12.2025 13:14 Відповісти
+ 1 скнаторій
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05.12.2025 14:53 Відповісти
та блеат, най мене розірвуть на шматки, але які ***** з цих цілей стратегічні?

один фронтовий бомбардувальник Су-24;

антена в радіопрозорому куполі;

радіолокаційна станція 39Н6 "Каста-2Е2";

один розвідувальний БпЛА "Оріон";

дві РЛС 48Я6-К1 "Подльот";

російський вантажний потяг;
і вишенька на торті військовий автомобіль "Урал"
хлопці красунчики, але їхній піарник підор
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05.12.2025 16:22 Відповісти
невже настав час диванної аналітики, тоді вислухаємо батька-засновника ботно-диванних військ, вам же видніше.
НАШІ хлопці завжди красунчики.
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05.12.2025 18:26 Відповісти
 
 