"Примари" ГУР за две недели уничтожили 8 стратегических целей оккупантов в Крыму. ВИДЕО

Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Примари" в течение последних двух недель осуществили серию высокоточных атак по объектам военной инфраструктуры на временно оккупированном полуострове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны подразделения успешно поразили восемь ключевых целей, ослабив российскую авиацию, разведку и логистические возможности.

"Примари" продолжают демилитаризацию Крыма

По подтвержденным данным, "Примари" поразили:

фронтовой бомбардировщик Су-24 ;

антенну в радиопрозрачном куполе;

радиолокационную станцию 39Н6 "Каста-2Е2" ;

разведывательный БПЛА "Орион" ;

две РЛС 48Я6-К1 "Подлет" ;

российский грузовой поезд;

военный автомобиль "Урал". Смотрите: Поражена вражеская пусковая установка ЗРК "С-300В" и две РЛС "Ниобий-СВ", - ГУР. ВИДЕО

Системная работа по глубине обороны РФ

Последние операции свидетельствуют о системности и точности действий спецподразделения. Уничтожение радаров и авиационного имущества существенно снижает эффективность российской ПВО и авиации над Крымом, а поражение логистики затрудняет обеспечение войск оккупанта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы ГУР KRAKEN зачистили здание от врага. ВИДЕО

Видео операций

ГУР опубликовал кадры работы ударных дронов "Примар", которые демонстрируют эффективность украинских сил в глубине тыла противника.

Смотрите также: "Примари" ГУР сожгли вертолет Ка-27 и уничтожили российские РЛС в Крыму. ВИДЕО

Смотрите также: Операторы дронов ССО поразили пусковой район "шахедов" в Крыму. ВИДЕО