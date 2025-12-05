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"Примари" ГУР за две недели уничтожили 8 стратегических целей оккупантов в Крыму. ВИДЕО

Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Примари" в течение последних двух недель осуществили серию высокоточных атак по объектам военной инфраструктуры на временно оккупированном полуострове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны подразделения успешно поразили восемь ключевых целей, ослабив российскую авиацию, разведку и логистические возможности.

"Примари" продолжают демилитаризацию Крыма

По подтвержденным данным, "Примари" поразили:

Системная работа по глубине обороны РФ

Последние операции свидетельствуют о системности и точности действий спецподразделения. Уничтожение радаров и авиационного имущества существенно снижает эффективность российской ПВО и авиации над Крымом, а поражение логистики затрудняет обеспечение войск оккупанта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы ГУР KRAKEN зачистили здание от врага. ВИДЕО

Видео операций

ГУР опубликовал кадры работы ударных дронов "Примар", которые демонстрируют эффективность украинских сил в глубине тыла противника.

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Смотрите также: Операторы дронов ССО поразили пусковой район "шахедов" в Крыму. ВИДЕО

Автор: 

Крым (25935) ГУР (817)
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Топ комментарии
+4
Чому рашистські потяги їздять до сих пір в окупований крим? Про кримський міст вже забули як обіцяли його знищити
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05.12.2025 13:03 Ответить
+3
Непогано вони там літають.
Шкода, що мало.
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05.12.2025 12:49 Ответить
+2
і "Жовтень2 звільнили
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05.12.2025 12:48 Ответить
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і "Жовтень2 звільнили
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05.12.2025 12:48 Ответить
🤣🤣
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05.12.2025 12:55 Ответить
Непогано вони там літають.
Шкода, що мало.
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05.12.2025 12:49 Ответить
І рейдернули санаторій.
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05.12.2025 12:55 Ответить
Буданов, який санаторій будете наступним "звільняти" для кауфманів?
Ти ж ********* на всю країну офіційно вангувати
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05.12.2025 12:57 Ответить
Чому рашистські потяги їздять до сих пір в окупований крим? Про кримський міст вже забули як обіцяли його знищити
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05.12.2025 13:03 Ответить
Міст вже не такий актуальний. Вони (потяги) можуть тепер і суходолом курсувати. (
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05.12.2025 13:35 Ответить
Тоді зустрічне питання, чому досі працюють мости в окупований крим з материкової України? Бо як такого суходолу в окупований крим не має по факту
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05.12.2025 13:36 Ответить
Так то не до мене питання. Ті мости повінні були б знищені ще в 2022-му, але сталося як сталося.
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05.12.2025 14:18 Ответить
Ті мости повинні були бути знищені ще в 2014. Коли почалася війна з Сосією. Бо для деяких ****** війна чомусь почалася в 2022-му. Тобто окупацію криму і дамбасу і вбивство десятків тисяч українців, більшість українців війною не вважали. А потім ще дивуються чого це )(уйло напав на Україну.
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05.12.2025 14:31 Ответить
Особисто для мене, війна почалася з перших днів, тому, що одного разу я прокинувся вже не в Україні, а якомусь днр. А з мостами... тут я згоден, але ж не мені було вирішувати. Я був навіть проти того, що бомбасят підгодовували (особливо ахметов) допоки кацапи не налагодили поставки всього, що потрібно, з рфії. А дві пенсії, українську і кацапську, які отримували бомбасята, серед яких біло дуже багато колишніх шахтарів... Але ж Ви згадайте тодішню реакцію на те Європи та Америки.
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05.12.2025 14:59 Ответить
"палубник Су -24" на комплексі "Н И Т К А"?
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05.12.2025 13:14 Ответить
+ 1 скнаторій
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05.12.2025 14:53 Ответить
та блеат, най мене розірвуть на шматки, але які ***** з цих цілей стратегічні?

один фронтовий бомбардувальник Су-24;

антена в радіопрозорому куполі;

радіолокаційна станція 39Н6 "Каста-2Е2";

один розвідувальний БпЛА "Оріон";

дві РЛС 48Я6-К1 "Подльот";

російський вантажний потяг;
і вишенька на торті військовий автомобіль "Урал"
хлопці красунчики, але їхній піарник підор
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05.12.2025 16:22 Ответить
невже настав час диванної аналітики, тоді вислухаємо батька-засновника ботно-диванних військ, вам же видніше.
НАШІ хлопці завжди красунчики.
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05.12.2025 18:26 Ответить
 
 