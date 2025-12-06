Уничтожен вражеский "Бук-М3" на оккупированной территории Запорожской области, - ГУР. ВИДЕО

6 декабря 2025 года по случаю Дня Вооруженных Сил Украины мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Примари" выследили и нанесли успешный удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу "Бук-М3".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

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Что известно об успешной операции?

Как отмечается, очередную дорогостоящую систему ПВО российских захватчиков сожгли на временно оккупированной территории Запорожской области вблизи населенного пункта Святотроицкое.

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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "примари" ГУР за две недели уничтожили 8 стратегических целей оккупантов в Крыму. Также отмечалось, что поражена вражеская пусковая установка ЗРК "С-300В" и две РЛС "Ниобий-СВ". Кроме того, ГУР подорвало "кадыровцев" под Бердянском.

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