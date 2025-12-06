Уничтожен вражеский "Бук-М3" на оккупированной территории Запорожской области, - ГУР. ВИДЕО
6 декабря 2025 года по случаю Дня Вооруженных Сил Украины мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Примари" выследили и нанесли успешный удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу "Бук-М3".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Что известно об успешной операции?
Как отмечается, очередную дорогостоящую систему ПВО российских захватчиков сожгли на временно оккупированной территории Запорожской области вблизи населенного пункта Святотроицкое.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "примари" ГУР за две недели уничтожили 8 стратегических целей оккупантов в Крыму. Также отмечалось, что поражена вражеская пусковая установка ЗРК "С-300В" и две РЛС "Ниобий-СВ". Кроме того, ГУР подорвало "кадыровцев" под Бердянском.
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