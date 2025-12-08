Арестован мужчина в Краматорске, который поджег автомобиль военнослужащих. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Краматорске правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в умышленном поджоге автомобиля военнослужащих одного из подразделений Сил обороны.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

По данным следствия, в ноябре 2025 года между 38-летним жителем города и военными возник конфликт. Впоследствии мужчина заметил на улице автомобиль Toyota Hilux, принадлежавший военнослужащим, и решил уничтожить его путем поджога.

Подозреваемый облил машину горючим веществом и поджег с помощью зажигалки. В результате возгорания транспортное средство сгорело полностью.

Правоохранители оперативно установили и задержали мужчину. Ему сообщено о подозрении — умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. За такие действия законом предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за аварийного отключения Краматорск остался без света