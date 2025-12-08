Чоловіка, який підпалив автомобіль військовослужбовців, арештовано у Краматорську. ФОТОрепортаж
У Краматорську правоохоронці затримали місцевого жителя, якого підозрюють в умисному підпалі автомобіля військовослужбовців одного з підрозділів Сил оборони.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Деталі розслідування
За даними слідства, у листопаді 2025 року між 38-річним мешканцем міста та військовими виник конфлікт. Згодом чоловік помітив на вулиці автомобіль Toyota Hilux, який належав військовослужбовцям, та вирішив знищити його шляхом підпалу.
Підозрюваний облив машину горючою рідиною і підпалив за допомогою запальнички. Внаслідок загоряння транспортний засіб вигорів повністю.
Правоохоронці оперативно встановили та затримали чоловіка. Йому повідомлено про підозру — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.
Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За такі дії законом передбачено покарання до 10 років позбавлення волі.
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