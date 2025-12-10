На Буковине задержан житель Прикарпатья с поддельными документами: он хотел пересечь границу. ФОТОрепортаж

Пограничники Черновицкого отряда пресекли попытку незаконного пересечения украинско-румынской границы по поддельным документам.

Вчера вечером в пункт пропуска "Красноильск" прибыл 39-летний житель Ивано-Франковской области, который направлялся на выезд из Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Детали неудачного побега

Мужчина сообщил, что сопровождает свою мать, которая нуждается в постоянном уходе, и предоставил пограничному наряду соответствующие медицинские документы. Общаясь с пограничниками, мужчина заметно нервничал и не мог объяснить историю происхождения некоторых документов.

В ходе углубленной проверки, в частности с применением специального технического оборудования, пограничники установили, что предоставленные медицинские документы имеют признаки подделки. Для дальнейшего принятия правового решения, сын и мать переданы сотрудникам Нацполиции.

По данному факту пограничники направили сообщение об обнаружении признаков преступления - "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".









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