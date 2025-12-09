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Новости Фото Задержание поджигателей
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Двое иностранцев совершали поджоги по заказу РФ в Черновицкой области, - СБУ. ФОТО

На Буковине задержаны два агента российской военной разведки, которые совершали поджоги.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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О ком идет речь?

Фигурантами оказались 27-летние граждане соседней европейской страны.

Двое иностранцев совершили поджоги на Буковине: их задержала СБУ
Двое иностранцев совершили поджоги на Буковине: их задержала СБУ

С помощью легковоспламеняющейся смеси мужчины уничтожили административное здание в одном из районов Черновицкой области.

Далее иностранцы получили задание на продолжение серии поджогов.

СБУ задержала агентов "на горячем", когда они проводили доразведку вблизи сельсовета в Ивано-Франковской области.

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Подробности

Мужчины попали в поле зрения российской спецслужбы, когда находились еще за пределами Украины.

Одного из иностранцев россияне завербовали в Телеграм-канале, где он писал комментарии в поддержку вооруженной агрессии РФ.

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Позже он привлек к сотрудничеству своего знакомого. После вербовки их вместе "отрядили" в Украину для выполнения вражеских заданий.

Сначала они поселились в отеле на окраине Черновцов, а на следующий день устроили поджог, который сняли на камеру и "отчитались" куратору от ГРУ.

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В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный путем поджога, с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения, причинения значительного имущественного ущерба по предварительному сговору группой лиц).

Мужчины находятся под стражей без права внесения залога, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Автор: 

поджог (1154) СБУ (20789) Черновицкая область (141)
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Топ комментарии
+10
Ніякі вони не іноземці. Поховали свої Українські паспорти та подіставали Угорські... як вчив куратор.
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09.12.2025 10:26 Ответить
+5
Я так понимаю - это те, которых завезли сюда вместо рабов, которых ТЦК забусифицировали? Это еще только начало. Там такие кадры приедут, что мама не горюй просто!
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09.12.2025 10:16 Ответить
+5
Кордони в цій "країні" існують лише для бідних українців?
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09.12.2025 10:32 Ответить

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