Двое иностранцев совершали поджоги по заказу РФ в Черновицкой области, - СБУ. ФОТО
На Буковине задержаны два агента российской военной разведки, которые совершали поджоги.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
О ком идет речь?
Фигурантами оказались 27-летние граждане соседней европейской страны.
С помощью легковоспламеняющейся смеси мужчины уничтожили административное здание в одном из районов Черновицкой области.
Далее иностранцы получили задание на продолжение серии поджогов.
СБУ задержала агентов "на горячем", когда они проводили доразведку вблизи сельсовета в Ивано-Франковской области.
Подробности
Мужчины попали в поле зрения российской спецслужбы, когда находились еще за пределами Украины.
Одного из иностранцев россияне завербовали в Телеграм-канале, где он писал комментарии в поддержку вооруженной агрессии РФ.
Позже он привлек к сотрудничеству своего знакомого. После вербовки их вместе "отрядили" в Украину для выполнения вражеских заданий.
Сначала они поселились в отеле на окраине Черновцов, а на следующий день устроили поджог, который сняли на камеру и "отчитались" куратору от ГРУ.
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный путем поджога, с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения, причинения значительного имущественного ущерба по предварительному сговору группой лиц).
Мужчины находятся под стражей без права внесения залога, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль