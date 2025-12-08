РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10586 посетителей онлайн
Новости Государственная измена
233 2

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получила агент ФСБ, которая корректировала бомбардировки Краматорска

15 лет тюрьмы получила агент ФСБ, которая корректировала бомбардировки

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получила еще одна российская агент, которая корректировала вражеский огонь по Краматорску.

Как установило расследование, злоумышленница входила в состав агентурной сети ФСБ, действовавшей на территории Донецкой, Запорожской и Одесской областей, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

Контрразведка СБУ обезвредила вражескую ячейку в феврале 2024 года. Тогда по результатам спецоперации в трех областях Украины одновременно задержали всех пятерых агентов РФ.

Сейчас одна из них получила тюремный приговор. По данным следствия, осужденной является 40-летняя бывшая сотрудница машиностроительного завода в Краматорске, которая наводила по региону управляемые авиабомбы рашистов.

Среди основных "целей", по которым агент корректировала вражеские атаки, были запасные командные пункты и логистические склады Сил обороны.

Чтобы получить разведданные, женщина обходила прифронтовую местность, где отслеживала места наибольшей концентрации личного состава и военной техники украинских защитников.

А затем она переносила соответствующие локации на гугл-карты и мессенджером передавала их куратору из ФСБ, личность которого уже установлена контрразведкой СБУ.

По материалам дела, женщина, как и остальные участники агентурной сети, попала в поле зрения российских спецслужб, когда публиковала прокремлевские комментарии в Телеграм-каналах.

После вербовки она отдельно от других агентов вражеской ячейки приступила к сбору координат для новых серий воздушных атак РФ.

На основании доказательств, собранных контрразведчиками и следователями Службы безопасности, корректировщица признана виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Читайте также: Арестован мужчина в Краматорске, который поджег автомобиль военнослужащих. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (2443) СБУ (20675) ФСБ (1985) Донецкая область (11539) Краматорский район (907)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоть би ця лярва, не вчинила прикрого самогубства, за масові убивства Українців?? Прутін ввєді….
показать весь комментарий
08.12.2025 17:08 Ответить
От дивіться. Кілька днів перед тим було викладено відео на "скороход", яка є поки що лише підозрюваною. Прізвище, відео -- все надано.

Тут є вирок суду, а не можуть сказати ані прізвища, ані показати це прокацапське рило.

Агов, Цензоре?
показать весь комментарий
08.12.2025 17:16 Ответить
 
 