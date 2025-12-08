За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала агентка ФСБ, яка коригувала бомбардування Краматорська

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала ще одна російська агентка, яка коригувала ворожий вогонь по Краматорську.

Як встановило розслідування, зловмисниця входила до складу агентурної мережі фсб, що діяла на території Донецької, Запорізької та Одеської областей, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Контррозвідка СБУ знешкодила ворожий осередок у лютому 2024 року. Тоді за результатами спецоперації у трьох областях України одночасно затримали всіх пʼятьох агентів РФ.

Наразі одна з них отримала тюремний вирок. За даними слідства, засудженою є 40-річна експрацівниця машинобудівного заводу в Краматорську, яка наводила по регіону керовані авіабомби рашистів.

Серед основних "цілей", по яких агентка коригувала ворожі атаки, були запасні командні пункти та логістичні склади Сил оборони.

Щоб отримати розвіддані, жінка обходила прифронтову місцевість, де відстежувала місця найбільшої концентрації особового складу та військової техніки українських захисників.

А потім вона переносила відповідні локації на гугл-карти та месенджером передавала їх кураторові з ФСБ, особу якого вже встановлено контррозвідкою СБУ.

За матеріалами справи, жінка, як і решта учасників агентурної мережі, потрапила у поле зору російських спецслужбістів, коли публікувала прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах.

Після вербування вона окремо від інших агентів ворожого осередку приступила до збору координат для нових серій повітряних атак РФ.

На підставі доказів, зібраних контррозвідниками та слідчими Служби безпеки, коригувальницю визнано винною у державій зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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