Двоє іноземців вчиняли підпали на замовлення РФ у Чернівецькій області, - СБУ. ФОТО

На Буковині затримано двох агентів російської воєнної розвідки, які вчиняли підпали.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Про кого йдеться?

Фігурантами виявились 27-річні громадяни сусідньої європейської країни.





За допомогою легкозаймистої суміші чоловіки знищили адмінбудівлю в одному із районів Чернівецької області.

Далі іноземці отримали завдання на продовження серії підпалів.

СБУ затримала агентів "на гарячому", коли вони проводили дорозвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області.

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Подробиці

Чоловіки потрапили до уваги російської спецслужби, коли перебували ще за межами України.

Одного з іноземців росіяни завербували у Телеграм-каналі, де писав коментарі на підтримку збройної агресії РФ.

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Пізніше він залучив до співпраці свого знайомого. Після вербування їх разом "відрядили" в Україну для виконання ворожих завдань.

Спочатку вони оселилися в готелі на околиці Чернівців, а наступного дня вчинили підпал, який відзняли на камеру та "прозвітували" кураторові від ГРУ.

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Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений шляхом підпалу, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, заподіяння значної майнової шкоди за попередньою змовою групою осіб).

Чоловіки перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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