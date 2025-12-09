Двоє іноземців вчиняли підпали на замовлення РФ у Чернівецькій області, - СБУ. ФОТО
На Буковині затримано двох агентів російської воєнної розвідки, які вчиняли підпали.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Про кого йдеться?
Фігурантами виявились 27-річні громадяни сусідньої європейської країни.
За допомогою легкозаймистої суміші чоловіки знищили адмінбудівлю в одному із районів Чернівецької області.
Далі іноземці отримали завдання на продовження серії підпалів.
СБУ затримала агентів "на гарячому", коли вони проводили дорозвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області.
Подробиці
Чоловіки потрапили до уваги російської спецслужби, коли перебували ще за межами України.
Одного з іноземців росіяни завербували у Телеграм-каналі, де писав коментарі на підтримку збройної агресії РФ.
Пізніше він залучив до співпраці свого знайомого. Після вербування їх разом "відрядили" в Україну для виконання ворожих завдань.
Спочатку вони оселилися в готелі на околиці Чернівців, а наступного дня вчинили підпал, який відзняли на камеру та "прозвітували" кураторові від ГРУ.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений шляхом підпалу, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, заподіяння значної майнової шкоди за попередньою змовою групою осіб).
Чоловіки перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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