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Новини Фото Затримання підпалювачів
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Двоє іноземців вчиняли підпали на замовлення РФ у Чернівецькій області, - СБУ. ФОТО

На Буковині затримано двох агентів російської воєнної розвідки, які вчиняли підпали.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Про кого йдеться?

Фігурантами виявились 27-річні громадяни сусідньої європейської країни.

Двоє іноземців чинили підпали на Буковині: їх затримала СБУ
Двоє іноземців чинили підпали на Буковині: їх затримала СБУ

За допомогою легкозаймистої суміші чоловіки знищили адмінбудівлю в одному із районів Чернівецької області.

Далі іноземці отримали завдання на продовження серії підпалів.

СБУ затримала агентів "на гарячому", коли вони проводили дорозвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області.

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Подробиці

Чоловіки потрапили до уваги російської спецслужби, коли перебували ще за межами України.

Одного з іноземців росіяни завербували у Телеграм-каналі, де писав коментарі на підтримку збройної агресії РФ.

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Пізніше він залучив до співпраці свого знайомого. Після вербування їх разом "відрядили" в Україну для виконання ворожих завдань.

Спочатку вони оселилися в готелі на околиці Чернівців, а наступного дня вчинили підпал, який відзняли на камеру та "прозвітували" кураторові від ГРУ.

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Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений шляхом підпалу, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, заподіяння значної майнової шкоди за попередньою змовою групою осіб).

Чоловіки перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Автор: 

підпал (773) СБУ (13985) Чернівецька область (152)
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Топ коментарі
+10
Ніякі вони не іноземці. Поховали свої Українські паспорти та подіставали Угорські... як вчив куратор.
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09.12.2025 10:26 Відповісти
+5
Я так понимаю - это те, которых завезли сюда вместо рабов, которых ТЦК забусифицировали? Это еще только начало. Там такие кадры приедут, что мама не горюй просто!
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09.12.2025 10:16 Відповісти
+5
Кордони в цій "країні" існують лише для бідних українців?
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09.12.2025 10:32 Відповісти

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