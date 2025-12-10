На Буковині затримано жителя Прикарпаття з підробленими документами: він хотів перетнути кордон. ФОТОрепортаж

Прикордонники Чернівецького загону припинили спробу незаконного перетину українсько-румунського кордону по підробленим документам.

Учора надвечір в пункт пропуску "Красноїльск" прибув 39-річний мешканець Івано-Франківської області, який прямував на виїзд з України, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі невдалої втечі

Чоловік повідомив, що супроводжує свою матір, яка потребує постійного догляду та надав прикордонному наряду відповідні медичні документи. Спілкуючись з охоронцями кордону, чоловік помітно нервував та не міг пояснити історію походження деяких документів.

У ході поглибленої перевірки, зокрема із застосуванням спеціального технічного обладнання, прикордонники встановили, що надані медичні документи мають ознаки підробки. Для подальшого прийняття правового рішення, сина та матір передано співробітникам Нацполіції.

За цим фактом прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак злочину, - "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".









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