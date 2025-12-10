Женщина, изготовившая взрывчатку для теракта против наших военных, предстанет перед судом. ФОТОрепортаж

Харьковчанка, которая в мае 2025 года за финансовое вознаграждение совершила теракт против украинских защитников, предстанет перед судом.

Об этом сообщила Харьковская городская прокуратура, сообщает Цензор.НЕТ.

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По указаниям российских спецслужб женщина создала СВУ

По данным следствия, в мае 2025 года харьковчанка через Telegram начала общаться с представителями РФ, которые предложили ей взорвать украинских военнослужащих за денежное вознаграждение в размере 1 тысячи долларов США.

По подробным видеоинструкциям "кураторов" женщина у себя дома собственноручно изготовила взрывное устройство с дистанционным управлением и отчитывалась о результатах выполнения указаний.

Впоследствии представители РФ установили контакт с украинскими военными и под предлогом помощи договорились передать им скутер, который доставили службой перевозок.

В июне харьковчанка пришла в парк в Индустриальном районе, чтобы провести разведку. Она проверила багажное отделение мопеда, взяла оттуда ключи от него и ушла с места.

После обеда она вернулась, открыла багажник скутера и положила туда черный рюкзак, внутри которого была взрывчатка.

Уже позже, когда военные приехали на место и подошли к мопеду, чтобы загрузить его в автомобиль, враг дистанционно привел в действие СВУ.

В результате взрыва один из военнослужащих погиб на месте, другой — от полученных ранений скончался в больнице

В тот же день правоохранители задержали женщину по месту жительства в Харькове. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемая взята под стражу без права внесения залога.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры утвердили в отношении нее обвинительный акт по фактам:

совершение по предварительному сговору группой лиц террористического акта, повлекшего гибель людей;

незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения;

незаконного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, по предварительному сговору группой лиц.

Дело рассмотрит Индустриальный районный суд города Харькова. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемой, — пожизненное заключение.







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