Женщина, изготовившая взрывчатку для теракта против наших военных, предстанет перед судом. ФОТОрепортаж
Харьковчанка, которая в мае 2025 года за финансовое вознаграждение совершила теракт против украинских защитников, предстанет перед судом.
Об этом сообщила Харьковская городская прокуратура, сообщает Цензор.НЕТ.
По указаниям российских спецслужб женщина создала СВУ
По данным следствия, в мае 2025 года харьковчанка через Telegram начала общаться с представителями РФ, которые предложили ей взорвать украинских военнослужащих за денежное вознаграждение в размере 1 тысячи долларов США.
По подробным видеоинструкциям "кураторов" женщина у себя дома собственноручно изготовила взрывное устройство с дистанционным управлением и отчитывалась о результатах выполнения указаний.
Впоследствии представители РФ установили контакт с украинскими военными и под предлогом помощи договорились передать им скутер, который доставили службой перевозок.
В июне харьковчанка пришла в парк в Индустриальном районе, чтобы провести разведку. Она проверила багажное отделение мопеда, взяла оттуда ключи от него и ушла с места.
После обеда она вернулась, открыла багажник скутера и положила туда черный рюкзак, внутри которого была взрывчатка.
Уже позже, когда военные приехали на место и подошли к мопеду, чтобы загрузить его в автомобиль, враг дистанционно привел в действие СВУ.
В результате взрыва один из военнослужащих погиб на месте, другой — от полученных ранений скончался в больнице
В тот же день правоохранители задержали женщину по месту жительства в Харькове. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемая взята под стражу без права внесения залога.
Прокуроры Харьковской областной прокуратуры утвердили в отношении нее обвинительный акт по фактам:
- совершение по предварительному сговору группой лиц террористического акта, повлекшего гибель людей;
- незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения;
- незаконного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, по предварительному сговору группой лиц.
Дело рассмотрит Индустриальный районный суд города Харькова. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемой, — пожизненное заключение.
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