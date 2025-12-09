15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, который совершал поджоги на Укрзализныци и готовил бомбы для терактов
По доказательной базе Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил агент ФСБ, которого СБУ разоблачила в январе этого года в Черкасской области.
Как установило расследование, фигурант занимался поджогами на местной железной дороге и обустраивал тайники со взрывчаткой для подготовки терактов на территории региона, передает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он закладывал в тайник более 4 килограммов взрывчатых веществ, которые впоследствии должны были забрать потенциальные исполнители подрывов.
По данным следствия, осужденным является завербованный врагом 25-летний безработный из Смелянского района. В поле зрения ФСБ он попал во время поиска "легких заработков" в Телеграм-каналах.
Его первым агентурным заданием был поджог кабельного шкафа связи на перегоне Укрзализныци. Для совершения преступления мужчина использовал легковоспламеняющуюся смесь, а факт возгорания зафиксировал на телефонную камеру и "отчитался" куратору из РФ.
Далее агент получил от российского спецслужбиста инструкцию по изготовлению взрывчатой смеси из подручных средств. После их синтеза он расфасовал вещества в четыре пакета и спрятал под мостом.
По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения;
- незаконное изготовление взрывчатого вещества, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
- незаконное обращение с взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
