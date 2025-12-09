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15 років тюрми отримав агент ФСБ, який вчиняв підпали на Укрзалізниці та готував бомби для терактів

15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував бомби

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ викрила у січні цього року на Черкащині.

Як встановило розслідування, фігурант займався підпалами на місцевій залізниці та облаштовував схрони з вибухівкою для підготовки терактів на території регіону, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він закладав у тайник понад 4 кілограмів вибухових речовин, які згодом мали забрати потенційні виконавці підривів.

За даними слідства, засудженим є завербований ворогом 25-річний безробітний із Смілянського району. У поле зору ФСБ він потрапив під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах.

Його першим агентурним завданням був підпал кабельної шафи зв’язку на перегоні Укрзалізниці. Для вчинення злочину чоловік використав легкозаймисту суміш, а факт загоряння зафіксував на телефонну камеру та "прозвітував" кураторові з РФ.

Далі агент отримав від російського спецслужбіста інструкцію на виготовлення вибухової суміші з підручних засобів. Після їх синтезу він розфасував речовини у чотири пакети і заховав під мостом.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;
  • незаконне виготовлення вибухової речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
  • незаконне поводження з вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

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Автор: 

вибухівка (510) СБУ (13985) диверсія (435) Черкаська область (248)
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