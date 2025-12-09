15 років тюрми отримав агент ФСБ, який вчиняв підпали на Укрзалізниці та готував бомби для терактів
За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ викрила у січні цього року на Черкащині.
Як встановило розслідування, фігурант займався підпалами на місцевій залізниці та облаштовував схрони з вибухівкою для підготовки терактів на території регіону, передає Цензор.НЕТ.
Деталі розслідування
Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він закладав у тайник понад 4 кілограмів вибухових речовин, які згодом мали забрати потенційні виконавці підривів.
За даними слідства, засудженим є завербований ворогом 25-річний безробітний із Смілянського району. У поле зору ФСБ він потрапив під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах.
Його першим агентурним завданням був підпал кабельної шафи зв’язку на перегоні Укрзалізниці. Для вчинення злочину чоловік використав легкозаймисту суміш, а факт загоряння зафіксував на телефонну камеру та "прозвітував" кураторові з РФ.
Далі агент отримав від російського спецслужбіста інструкцію на виготовлення вибухової суміші з підручних засобів. Після їх синтезу він розфасував речовини у чотири пакети і заховав під мостом.
За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;
- незаконне виготовлення вибухової речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
- незаконне поводження з вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
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