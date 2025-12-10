Жінка, яка виготовила вибухівку для теракту проти наших військових, постане перед судом. ФОТОрепортаж

Харків’янка, котра у травні 2025 року за фінансову винагороду здійснила теракт проти українських захисників, постане перед судом.

Про це повідомила Харківська міська прокуратура, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За вказівками російських спецслужб жінка створила СВП

За даними слідства, у травні 2025 року харків’янка через Telegram почала спілкуватись з представниками РФ, які запропонували їй підірвати українських військовослужбовців за грошову винагороду у розмірі 1 тисячі доларів США.

За детальними відеоінструкціями "кураторів" жінка у себе вдома власноруч виготовила вибуховий пристрій із дистанційним керуванням і звітувала про результати виконання вказівок.

Згодом представники РФ встановили контакт з українськими військовими і під приводом допомоги домовилися передати їм скутер, який доставили службою перевезень.

У червні харків’янка прийшла до парку в Індустріальному районі, щоб провести розвідку. Вона перевірила багажне відділення мопеда, взяла звідти ключі від нього та пішла з місця.

Після обіду вона повернулась, відкрила багажник скутера та поклала туди чорний рюкзак, всередині якого була вибухівка.

Вже надалі, коли військові приїхали на місце і підійшли до мопеда, щоб завантажити його в авто, ворог дистанційно ввів у дію СВП.

Внаслідок вибуху один із військовослужбовців загинув на місці, інший — від отриманих поранень помер у лікарні

Того ж дня правоохоронці затримали жінку за місцем проживання у Харкові. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрювану взято під варту без права внесення застави.

Прокурори Харківської обласної прокуратури затвердили стосовно неї обвинувальний акт за фактами:

вчинення за попередньою змовою групою осіб терористичного акту, що призвів до загибелі людей;

незаконного зберігання вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу;

​незаконного виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв, за попередньою змовою групою осіб.

Справу розгляне Індустріальний районний суд міста Харкова. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченій, — довічне ув’язнення.







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