Жінка, яка виготовила вибухівку для теракту проти наших військових, постане перед судом. ФОТОрепортаж
Харків’янка, котра у травні 2025 року за фінансову винагороду здійснила теракт проти українських захисників, постане перед судом.
Про це повідомила Харківська міська прокуратура, повідомляє Цензор.НЕТ.
За вказівками російських спецслужб жінка створила СВП
За даними слідства, у травні 2025 року харків’янка через Telegram почала спілкуватись з представниками РФ, які запропонували їй підірвати українських військовослужбовців за грошову винагороду у розмірі 1 тисячі доларів США.
За детальними відеоінструкціями "кураторів" жінка у себе вдома власноруч виготовила вибуховий пристрій із дистанційним керуванням і звітувала про результати виконання вказівок.
Згодом представники РФ встановили контакт з українськими військовими і під приводом допомоги домовилися передати їм скутер, який доставили службою перевезень.
У червні харків’янка прийшла до парку в Індустріальному районі, щоб провести розвідку. Вона перевірила багажне відділення мопеда, взяла звідти ключі від нього та пішла з місця.
Після обіду вона повернулась, відкрила багажник скутера та поклала туди чорний рюкзак, всередині якого була вибухівка.
Вже надалі, коли військові приїхали на місце і підійшли до мопеда, щоб завантажити його в авто, ворог дистанційно ввів у дію СВП.
Внаслідок вибуху один із військовослужбовців загинув на місці, інший — від отриманих поранень помер у лікарні
Того ж дня правоохоронці затримали жінку за місцем проживання у Харкові. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрювану взято під варту без права внесення застави.
Прокурори Харківської обласної прокуратури затвердили стосовно неї обвинувальний акт за фактами:
- вчинення за попередньою змовою групою осіб терористичного акту, що призвів до загибелі людей;
- незаконного зберігання вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу;
- незаконного виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв, за попередньою змовою групою осіб.
Справу розгляне Індустріальний районний суд міста Харкова. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченій, — довічне ув’язнення.
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