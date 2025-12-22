Сутки в Донецкой области: россияне 6 раз обстреляли область, повреждены автомобиль и дома. ФОТО

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 22 декабря рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Краматорский район

В Дружковке поврежден автомобиль, в Алексеево-Дружковке — дом.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 77 человек, в том числе 6 детей.

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