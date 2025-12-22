Доба на Донеччиніі: росіяни 6 разів обстріляли область, пошкоджено автівку та будинки. ФОТО
Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Краматорський та Бахмутський райони Донецької області.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 22 грудня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Краматорський район
У Дружківці пошкоджено автівку, в Олексієво-Дружківці — будинок.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 77 людей, у тому числі 6 дітей.
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