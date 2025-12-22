Раскрыта масштабная схема незаконного оборота контрафактной продукции известных брендов. ФОТОрепортаж

Житель Львовской области вместе с сообщниками организовал противоправный бизнес, который включал ввоз и изготовление поддельной продукции.

В частности, в городе Буск функционировали два подпольных швейных цеха, где нелегально изготавливали одежду под видом брендов класса люкс с использованием торговых знаков известных компаний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ и Офис Генпрокурора.

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Реализация контрафактного товара осуществлялась через магазины во Львове и Буске, а также с помощью мессенджеров и социальных сетей. Кроме одежды, фигуранты продавали поддельные под марку Apple аксессуары, наушники и часы.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 13 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов, в цехах, торговых точках и транспортных средствах.

В ходе следственных действий изъято значительное количество контрафактной продукции торговых марок Apple, Stone Island, Moncler, этикетки, бирки, ткань, швейное оборудование, фурнитура, а также более одного миллиона гривен наличными.

Предварительная стоимость изъятого имущества и товара составляет около 14 миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается.

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