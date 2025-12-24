На Виннитчине прекращена работа более 60 магазинов с незаконной продукцией для курения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры прекращена деятельность сети магазинов, через которые реализовывались незаконно изготовленные никотиносодержащие смеси и жидкости.
Проведено 15 санкционированных обысков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали обысков
Изъято
- более 35 тысяч емкостей с жидкостями для электронных сигарет без акцизных марок;
- около 10 тысяч картриджей и POD-систем;
- наличные деньги, технику, средства учета и черновые записи.
Ориентировочная стоимость изъятой продукции - более 5 миллионов гривен
Противодействие незаконному обороту подакцизных товаров носит системный характер: с июля 2025 года в регионе проведено более 80 обысков, прекращена работа подпольного цеха и 66 торговых точек.
В настоящее время продолжаются экспертизы. По их результатам будет решен вопрос о сообщении о подозрении причастным лицам.
Досудебное расследование осуществляется детективами БЭБ.
Напомним, ранее мы опубликовали большое интервью с директором БЭБ Александром Цивинским. В нем говорили о контрабанде, конвертцентрах и контрафакте.
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