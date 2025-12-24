На Виннитчине прекращена работа более 60 магазинов с незаконной продукцией для курения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры прекращена деятельность сети магазинов, через которые реализовывались незаконно изготовленные никотиносодержащие смеси и жидкости.

Проведено 15 санкционированных обысков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

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Детали обысков

Изъято

более 35 тысяч емкостей с жидкостями для электронных сигарет без акцизных марок;

около 10 тысяч картриджей и POD-систем;

наличные деньги, технику, средства учета и черновые записи.

Ориентировочная стоимость изъятой продукции - более 5 миллионов гривен

Противодействие незаконному обороту подакцизных товаров носит системный характер: с июля 2025 года в регионе проведено более 80 обысков, прекращена работа подпольного цеха и 66 торговых точек.

В настоящее время продолжаются экспертизы. По их результатам будет решен вопрос о сообщении о подозрении причастным лицам.

Досудебное расследование осуществляется детективами БЭБ.

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Напомним, ранее мы опубликовали большое интервью с директором БЭБ Александром Цивинским. В нем говорили о контрабанде, конвертцентрах и контрафакте.