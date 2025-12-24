На Вінниччині припинено роботу понад 60 магазинів з незаконною продукцією для куріння. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури припинено діяльність мережі магазинів, через які реалізовували незаконно виготовлені нікотиновмісні суміші та рідини.

Проведено 15 санкціонованих обшуків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

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Деталі обшуків

Вилучено:

понад 35 тисяч ємностей з рідинами для електронних сигарет без акцизних марок;

близько 10 тисяч картриджів і POD-систем;

готівку, техніку, засоби обліку та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученої продукції - понад 5 мільйонів гривень

Протидія незаконному обігу підакцизних товарів має системний характер: з липня 2025 року в регіоні проведено понад 80 обшуків, припинено роботу підпільного цеху та 66 торгових точок.

Наразі тривають експертизи. За їх результатами буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру причетним особам.

Досудове розслідування здійснюється детективами БЕБ.

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Нагадаємо, раніше ми опублікували велике інтерв'ю з директором БЕБ Олександром Цивінським. В ньому говорили про контрабанду, конвертцентри та контрафакт.