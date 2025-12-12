Заборону на продаж рідин для електронних сигарет обходять, продаючи компоненти окремо, - Цивінський

Керівник БЕБ Олександр Цивінський розповів, що планують робити із ринком електронних сигарет.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Цивінський пояснив, що закон забороняє продаж електронних ароматизованих цигарок і рідин зі смаками.

Водночас є три складові, які продавати окремо не заборонено.

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"Ароматизатор, гліцерин і нікобустер. Саме в нікобустері міститься нікотин, який дає певні відчуття.

Ви зараз можете піти в будь-який магазин, де це продається, і придбати усі ці компоненти окремо без проблем. А якщо це змішали, це вже стає умовно підакцизним товаром", - зазначив керівник БЕБ.

Що планують робити?

Наразі проводиться робота, щоб нікобустер був обкладений акцизним податком, водночас треба врахувати інтереси відповідної галузі для того, щоб він був конкурентоспроможним.

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"На засіданнях ТСК відбуваються активні дискусії щодо того, як правильно це зробити. Бо є речі, які забороняй-не забороняй, вони все одно будуть відбуватися. Якщо люди це курять і їм це подобається, то найдуться ті, хто буде це продавати.

Відповідно нам треба чітко обрати шлях, яким ми будемо рухатися далі. Якщо ми йдемо з позиції легалізації, то тоді ухвалюємо рішення про сплату акцизного податку. І ті, хто займається цим бізнесом, можуть це продавати легально. А ми матимемо претензії лише до тих, хто це продавав нелегально.

Якщо ж ми йдемо з позиції, що хочемо подолати як вид цю діяльність, тоді треба підвищувати рівень відповідальності і законодавчі зміни, які цю діяльність унеможливлять", - пояснив Цивінський.

Тому це потрібно або легалізувати, або ж створити умови для боротьби з проблемою.

"З урахуванням втрат бюджету, легалізація, певно, є доцільною", - сказав керівник БЕБ.

Повний текст інтерв'ю із Олександром Цивінським для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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