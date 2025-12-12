Заборону на продаж рідин для електронних сигарет обходять, продаючи компоненти окремо, - Цивінський
Керівник БЕБ Олександр Цивінський розповів, що планують робити із ринком електронних сигарет.
Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Цивінський пояснив, що закон забороняє продаж електронних ароматизованих цигарок і рідин зі смаками.
Водночас є три складові, які продавати окремо не заборонено.
"Ароматизатор, гліцерин і нікобустер. Саме в нікобустері міститься нікотин, який дає певні відчуття.
Ви зараз можете піти в будь-який магазин, де це продається, і придбати усі ці компоненти окремо без проблем. А якщо це змішали, це вже стає умовно підакцизним товаром", - зазначив керівник БЕБ.
Що планують робити?
Наразі проводиться робота, щоб нікобустер був обкладений акцизним податком, водночас треба врахувати інтереси відповідної галузі для того, щоб він був конкурентоспроможним.
"На засіданнях ТСК відбуваються активні дискусії щодо того, як правильно це зробити. Бо є речі, які забороняй-не забороняй, вони все одно будуть відбуватися. Якщо люди це курять і їм це подобається, то найдуться ті, хто буде це продавати.
Відповідно нам треба чітко обрати шлях, яким ми будемо рухатися далі. Якщо ми йдемо з позиції легалізації, то тоді ухвалюємо рішення про сплату акцизного податку. І ті, хто займається цим бізнесом, можуть це продавати легально. А ми матимемо претензії лише до тих, хто це продавав нелегально.
Якщо ж ми йдемо з позиції, що хочемо подолати як вид цю діяльність, тоді треба підвищувати рівень відповідальності і законодавчі зміни, які цю діяльність унеможливлять", - пояснив Цивінський.
Тому це потрібно або легалізувати, або ж створити умови для боротьби з проблемою.
"З урахуванням втрат бюджету, легалізація, певно, є доцільною", - сказав керівник БЕБ.
Повний текст інтерв'ю із Олександром Цивінським для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
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