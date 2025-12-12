Зараз кількість персоналу БЕБ - 30%, вакантними залишаються 70% посад, - Цивінський

Станом на зараз у Бюро економічної безпеки кількість персоналу становить 30%.

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ керівник БЕБ Олександр Цивінський.

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Подробиці

"Розумієте, ми хочемо, щоби ця інституція дала результат, детінізовувала економіку. Ми вимагаємо від неї відпрацювати одразу всі сфери, абсолютно все подолати. Але я констатую, що на зараз кількість нашого персоналу - усього 30%", - зазначив він.

Із цих 30%, за словами Цивінського, велика частина тих, хто забезпечує життєдіяльність органу.

"Це не ті, хто розслідує чи аналізує, хоча і без них інституція не може існувати. Але ключовий продукт, який ми можемо презентувати суспільству (і запобігати бюджетним втратам на мільярди гривень), видають два підрозділи – аналітики й детективи", - пояснив директор БЕБ.

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Брак фінансування

Ще однією проблемою він називає те, що з бюджету, який закладений, ми наступного року можемо зрости лише на 100 людей.

"З бюджету, який закладений, ми наступного року можемо зрости лише на 100 людей. В рамках 2769 вакансій це дуже мало", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Цивінським для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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