Сейчас количество персонала БЭБ - 30%, вакантными остаются 70% должностей, - Цивинский

Нехватка людей в БЭБ: Цивинский назвал цифры

На данный момент в Бюро экономической безопасности количество персонала составляет 30%.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ руководитель БЭБ Александр Цивинский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Понимаете, мы хотим, чтобы эта институция дала результат, детенизировала экономику. Мы требуем от нее отработать сразу все сферы, абсолютно все преодолеть. Но я констатирую, что на данный момент количество нашего персонала – всего 30%", - отметил он.

Из этих 30%, по словам Цивинского, большая часть тех, кто обеспечивает жизнедеятельность органа.

"Это не те, кто расследует или анализирует, хотя и без них институт не может существовать. Но ключевой продукт, который мы можем представить обществу (и предотвратить бюджетные потери на миллиарды гривен), выдают два подразделения – аналитики и детективы", – пояснил директор БЭБ.

Читайте также: В комиссии по аттестации БЭБ впервые не включили сотрудников Бюро, только международники и представители общественности, - Цивинский

Нехватка финансирования

Еще одной проблемой он называет то, что из заложенного бюджета мы в следующем году можем вырасти только на 100 человек.

"Из заложенного бюджета мы в следующем году можем вырасти только на 100 человек. В рамках 2769 вакансий это очень мало", - добавил он.

Полный текст интервью с Александром Цивинским для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Проверку по возможному сбору справок "аналитиками БЭБ" для фигурантов "Миндичгейта" начали сразу, - Цивинский

Бюро экономической безопасности (256) Цивинский Александр (20)
Так заберіть із війська потрібних спеціалістів. чи поки ринок продажу "своїх" посад по зросту акцій, всіх інших перебиває?
12.12.2025 15:42 Ответить
Як перевестись з ЗСУ на керівну посаду в БЕБ? Маю УБД!
12.12.2025 15:59 Ответить
Цивінського - у відставку!!!
БЕБ - на перезавантаження, і без всяких "Но"
12.12.2025 15:44 Ответить
Покупців нема ,скиньте ціни
12.12.2025 15:56 Ответить
 
 