Сейчас количество персонала БЭБ - 30%, вакантными остаются 70% должностей, - Цивинский

На данный момент в Бюро экономической безопасности количество персонала составляет 30%.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ руководитель БЭБ Александр Цивинский.

Подробности

"Понимаете, мы хотим, чтобы эта институция дала результат, детенизировала экономику. Мы требуем от нее отработать сразу все сферы, абсолютно все преодолеть. Но я констатирую, что на данный момент количество нашего персонала – всего 30%", - отметил он.

Из этих 30%, по словам Цивинского, большая часть тех, кто обеспечивает жизнедеятельность органа.

"Это не те, кто расследует или анализирует, хотя и без них институт не может существовать. Но ключевой продукт, который мы можем представить обществу (и предотвратить бюджетные потери на миллиарды гривен), выдают два подразделения – аналитики и детективы", – пояснил директор БЭБ.

Нехватка финансирования

Еще одной проблемой он называет то, что из заложенного бюджета мы в следующем году можем вырасти только на 100 человек.

"Из заложенного бюджета мы в следующем году можем вырасти только на 100 человек. В рамках 2769 вакансий это очень мало", - добавил он.

