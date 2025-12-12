Сейчас количество персонала БЭБ - 30%, вакантными остаются 70% должностей, - Цивинский
На данный момент в Бюро экономической безопасности количество персонала составляет 30%.
Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ руководитель БЭБ Александр Цивинский.
Подробности
"Понимаете, мы хотим, чтобы эта институция дала результат, детенизировала экономику. Мы требуем от нее отработать сразу все сферы, абсолютно все преодолеть. Но я констатирую, что на данный момент количество нашего персонала – всего 30%", - отметил он.
Из этих 30%, по словам Цивинского, большая часть тех, кто обеспечивает жизнедеятельность органа.
"Это не те, кто расследует или анализирует, хотя и без них институт не может существовать. Но ключевой продукт, который мы можем представить обществу (и предотвратить бюджетные потери на миллиарды гривен), выдают два подразделения – аналитики и детективы", – пояснил директор БЭБ.
Нехватка финансирования
Еще одной проблемой он называет то, что из заложенного бюджета мы в следующем году можем вырасти только на 100 человек.
