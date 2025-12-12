Запрет на продажу жидкостей для электронных сигарет обходят, продавая компоненты отдельно, - Цивинский
Руководитель БЭБ Александр Цивинский рассказал, что планируют делать с рынком электронных сигарет.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Что известно
Цивинский пояснил, что закон запрещает продажу электронных ароматизированных сигарет и жидкостей со вкусами.
В то же время есть три составляющие, которые продавать отдельно не запрещено.
"Ароматизатор, глицерин и никобустер. Именно в никобустере содержится никотин, который дает определенные ощущения.
Вы сейчас можете пойти в любой магазин, где это продается, и приобрести все эти компоненты отдельно без проблем. А если это смешали, это уже становится условно подакцизным товаром", - отметил руководитель БЭБ.
Что планируют делать?
Сейчас проводится работа, чтобы никобустер был обложен акцизным налогом, в то же время нужно учесть интересы соответствующей отрасли для того, чтобы он был конкурентоспособным.
"На заседаниях ВСК проходят активные дискуссии о том, как правильно это сделать. Потому что есть вещи, которые запрещай-не запрещай, они все равно будут происходить. Если люди это курят и им это нравится, то найдутся те, кто будет это продавать.
Соответственно, нам нужно четко выбрать путь, по которому мы будем двигаться дальше. Если мы идем с позиции легализации, то тогда принимаем решение об уплате акцизного налога. И те, кто занимается этим бизнесом, могут это продавать легально. А мы будем иметь претензии только к тем, кто это продавал нелегально.
Если же мы идем с позиции, что хотим преодолеть как вид эту деятельность, тогда нужно повышать уровень ответственности и законодательные изменения, которые эту деятельность сделают невозможной", - пояснил Цивинский.
Поэтому это нужно либо легализовать, либо создать условия для борьбы с проблемой.
"С учетом потерь бюджета, легализация, вероятно, является целесообразной", - сказал руководитель БЭБ.
Полный текст интервью с Александром Цивинским для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Джерело: https://censor.net/ua/n3590150
вітаю, ви - дауни, і зробили все по-дибільному. Треба було вводити акциз на нікотин і нікотин-вмісну сировину, тоді суміші для паріння без нікотину не були би під акцизом, а будь-які суміші з нікотином автоматично будуть під акцизом, незалежно від того, звідки той нікотин.
А тим хто дає дозвіл на торгову точку нічого ?