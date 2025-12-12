РУС
Новости Поддельные электронные сигареты
491 7

Запрет на продажу жидкостей для электронных сигарет обходят, продавая компоненты отдельно, - Цивинский

Что будут делать с рынком электронных сигарет: ответ БЭБ

Руководитель БЭБ Александр Цивинский рассказал, что планируют делать с рынком электронных сигарет.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Что известно

Цивинский пояснил, что закон запрещает продажу электронных ароматизированных сигарет и жидкостей со вкусами.

В то же время есть три составляющие, которые продавать отдельно не запрещено.

"Ароматизатор, глицерин и никобустер. Именно в никобустере содержится никотин, который дает определенные ощущения.

Вы сейчас можете пойти в любой магазин, где это продается, и приобрести все эти компоненты отдельно без проблем. А если это смешали, это уже становится условно подакцизным товаром", - отметил руководитель БЭБ.

Что будут делать с рынком электронных сигарет: ответ БЭБ

Что планируют делать?

Сейчас проводится работа, чтобы никобустер был обложен акцизным налогом, в то же время нужно учесть интересы соответствующей отрасли для того, чтобы он был конкурентоспособным.

"На заседаниях ВСК проходят активные дискуссии о том, как правильно это сделать. Потому что есть вещи, которые запрещай-не запрещай, они все равно будут происходить. Если люди это курят и им это нравится, то найдутся те, кто будет это продавать.

Соответственно, нам нужно четко выбрать путь, по которому мы будем двигаться дальше. Если мы идем с позиции легализации, то тогда принимаем решение об уплате акцизного налога. И те, кто занимается этим бизнесом, могут это продавать легально. А мы будем иметь претензии только к тем, кто это продавал нелегально.

Если же мы идем с позиции, что хотим преодолеть как вид эту деятельность, тогда нужно повышать уровень ответственности и законодательные изменения, которые эту деятельность сделают невозможной", - пояснил Цивинский.

Поэтому это нужно либо легализовать, либо создать условия для борьбы с проблемой.

"С учетом потерь бюджета, легализация, вероятно, является целесообразной", - сказал руководитель БЭБ.

Полный текст интервью с Александром Цивинским для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Я взагалі не курю, і мені всеодно як там це все продають чи не продають
показать весь комментарий
12.12.2025 18:22 Ответить
Оце прорвало його - невже завтра відставка? Можливо, навіть, сьогодні....
показать весь комментарий
12.12.2025 18:22 Ответить
прокинулось чудо
показать весь комментарий
12.12.2025 19:06 Ответить
Наразі проводиться робота, щоб нікобустер був обкладений акцизним податком, і двушечку на Москву!
показать весь комментарий
12.12.2025 18:24 Ответить
>Ви зараз можете піти в будь-який магазин, де це продається, і придбати усі ці компоненти окремо без проблем. А якщо це змішали, це вже стає умовно підакцизним товаром", - зазначив керівник БЕБ.

вітаю, ви - дауни, і зробили все по-дибільному. Треба було вводити акциз на нікотин і нікотин-вмісну сировину, тоді суміші для паріння без нікотину не були би під акцизом, а будь-які суміші з нікотином автоматично будуть під акцизом, незалежно від того, звідки той нікотин.
показать весь комментарий
12.12.2025 18:25 Ответить
так само ≪розбивали≫ ігрові зали . Комп одного монітор іншого , клава третього .
А тим хто дає дозвіл на торгову точку нічого ?
показать весь комментарий
12.12.2025 18:30 Ответить
у деяких країна табак, фільтр та гільзи купляють окремо та самі роблять цигарки бо так дешевше, і що з того ?
показать весь комментарий
12.12.2025 18:35 Ответить
 
 