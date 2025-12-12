Запрет на продажу жидкостей для электронных сигарет обходят, продавая компоненты отдельно, - Цивинский

Руководитель БЭБ Александр Цивинский рассказал, что планируют делать с рынком электронных сигарет.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Что известно

Цивинский пояснил, что закон запрещает продажу электронных ароматизированных сигарет и жидкостей со вкусами.

В то же время есть три составляющие, которые продавать отдельно не запрещено.

"Ароматизатор, глицерин и никобустер. Именно в никобустере содержится никотин, который дает определенные ощущения.

Вы сейчас можете пойти в любой магазин, где это продается, и приобрести все эти компоненты отдельно без проблем. А если это смешали, это уже становится условно подакцизным товаром", - отметил руководитель БЭБ.

Что планируют делать?

Сейчас проводится работа, чтобы никобустер был обложен акцизным налогом, в то же время нужно учесть интересы соответствующей отрасли для того, чтобы он был конкурентоспособным.

"На заседаниях ВСК проходят активные дискуссии о том, как правильно это сделать. Потому что есть вещи, которые запрещай-не запрещай, они все равно будут происходить. Если люди это курят и им это нравится, то найдутся те, кто будет это продавать.

Соответственно, нам нужно четко выбрать путь, по которому мы будем двигаться дальше. Если мы идем с позиции легализации, то тогда принимаем решение об уплате акцизного налога. И те, кто занимается этим бизнесом, могут это продавать легально. А мы будем иметь претензии только к тем, кто это продавал нелегально.

Если же мы идем с позиции, что хотим преодолеть как вид эту деятельность, тогда нужно повышать уровень ответственности и законодательные изменения, которые эту деятельность сделают невозможной", - пояснил Цивинский.

Поэтому это нужно либо легализовать, либо создать условия для борьбы с проблемой.

"С учетом потерь бюджета, легализация, вероятно, является целесообразной", - сказал руководитель БЭБ.

