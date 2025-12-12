В БЭБ будут работать четыре группы аналитиков, откроют конкурсный отбор, - Цивинский

В Бюро экономической безопасности планируют открыть конкурсный отбор аналитиков.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил директор БЭБ Александр Цивинский.

Что известно

По словам Цивинского, тестирование будет сложным.

"Будем ставить серьезный проходной балл, чтобы отобрать действительно лучших.

Второе. Аналитики – это люди с критическим мышлением. И здесь важно сказать, что в подразделении аналитиков есть разные направления и специализации. Например, есть аналитики, которые выявляют нарушения в сфере налогового законодательства. Конечно, здесь будет ценен опыт, когда человек работал, например, в частной сфере, в аудиторской или в налоговой", – пояснил он.

Четыре группы аналитиков

Директор БЭБ объяснил, что есть аналитики, которые обобщают информацию и выписывают нарушения, что ближе к аудиторской работе.

"Есть стратегическая аналитика – более верхнеуровневая, когда необходимо свести риски; увидеть, как повлияет на ситуацию определенный нормативный акт; иметь возможность прогнозировать влияние на поступления, вообще на построение или ликвидацию теневой схемы.

А будут еще и аналитики, которые обеспечивают деятельность, осуществляют финансовые расследования", – рассказал Цивинский.

Так, по словам директора БЭБ, специализацию аналитиков можно разбить на 4 категории.

Отбор

На каждую из этих категорий будут отбирать человека по специальным навыкам.

"Чтобы сюда пройти, будут специальные вопросы. Например: как преодолеть вот такую конкретную схему? Расскажите, каким образом вы будете собирать информацию, чтобы проверить распространение схемного НДС? И если человек понимает, что это, он объясняет, как будет с этим работать.

Или, например, как отработать закупку?" - добавил Цивинский.

Также в БЭБ хотят привлекать молодежь.

"То есть если ты хочешь, этому можно научиться. Главное, чтобы у тебя был соответствующий склад мышления. Человек может не знать каких-то деталей, которые знают специалисты, которые с этим работают. Но если он мыслит логически и имеет определенные знания, то такой человек проходит.

Затем есть период стажировки, испытательный срок. Если человека эта работа интересует, если он умеет обобщать различные данные, – он будет работать", - подытожил Цивинский.

