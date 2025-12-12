В БЭБ будут работать четыре группы аналитиков, откроют конкурсный отбор, - Цивинский
В Бюро экономической безопасности планируют открыть конкурсный отбор аналитиков.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил директор БЭБ Александр Цивинский.
Что известно
По словам Цивинского, тестирование будет сложным.
"Будем ставить серьезный проходной балл, чтобы отобрать действительно лучших.
Второе. Аналитики – это люди с критическим мышлением. И здесь важно сказать, что в подразделении аналитиков есть разные направления и специализации. Например, есть аналитики, которые выявляют нарушения в сфере налогового законодательства. Конечно, здесь будет ценен опыт, когда человек работал, например, в частной сфере, в аудиторской или в налоговой", – пояснил он.
Четыре группы аналитиков
Директор БЭБ объяснил, что есть аналитики, которые обобщают информацию и выписывают нарушения, что ближе к аудиторской работе.
"Есть стратегическая аналитика – более верхнеуровневая, когда необходимо свести риски; увидеть, как повлияет на ситуацию определенный нормативный акт; иметь возможность прогнозировать влияние на поступления, вообще на построение или ликвидацию теневой схемы.
А будут еще и аналитики, которые обеспечивают деятельность, осуществляют финансовые расследования", – рассказал Цивинский.
Так, по словам директора БЭБ, специализацию аналитиков можно разбить на 4 категории.
Отбор
На каждую из этих категорий будут отбирать человека по специальным навыкам.
"Чтобы сюда пройти, будут специальные вопросы. Например: как преодолеть вот такую конкретную схему? Расскажите, каким образом вы будете собирать информацию, чтобы проверить распространение схемного НДС? И если человек понимает, что это, он объясняет, как будет с этим работать.
Или, например, как отработать закупку?" - добавил Цивинский.
Также в БЭБ хотят привлекать молодежь.
"То есть если ты хочешь, этому можно научиться. Главное, чтобы у тебя был соответствующий склад мышления. Человек может не знать каких-то деталей, которые знают специалисты, которые с этим работают. Но если он мыслит логически и имеет определенные знания, то такой человек проходит.
Затем есть период стажировки, испытательный срок. Если человека эта работа интересует, если он умеет обобщать различные данные, – он будет работать", - подытожил Цивинский.
Цивінський - у відставку, бажано за власним бажанням (не чекати підозру)
В АМКУ Кириленко теж пройшов супернадлюдське тестування для запуску в космос.
І як результат ...доларовим мільйонером бабулька на малині його зробила.
Ці люди пропащі.
Хіба що пробувати заводити в управління інші раси.
Або вирізати гени аферизму хірургічним методом.
Хоч щось відріжуть