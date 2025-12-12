У БЕБ працюватимуть чотири групи аналітиків, відкриють конкурсний добір, - Цивінський

У Бюро економічної безпеки планують відкрити конкурсний добір аналітиків.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив директор БЕБ Олександр Цивінський.

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Що відомо?

За словами Цивінського, тестування буде складним.

"Будемо ставити серйозний прохідний бал, аби відібрати справді найкращих.

Друге. Аналітики – це люди з критичним мисленням. І тут важливо сказати, що в підрозділі аналітиків є різні напрями і спеціалізація. Наприклад, є аналітики, які виявляють порушення у сфері податкового законодавства. Звичайно, що тут буде цінним досвід, коли людина працювала, наприклад, у приватній сфері, в аудиторській чи у податковій", - пояснив він.

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Чотири групи аналітиків

Директор БЕБ пояснив, що є аналітики, які узагальнюють інформацію і виписують порушення, що ближче до аудиторської роботи.

"Є стратегічна аналітика – більш верхньорівнева, коли необхідно звести ризики; побачити, як вплине на ситуацію певний нормативний акт; мати можливість прогнозувати впливи на надходження, взагалі на побудову чи на ліквідацію тіньової схеми.

А будуть ще й аналітики, які забезпечують діяльність, здійснюють фінансові розслідування", - розповів Цивінський.

Так, за словами директора БЕБ, спеціалізацію аналітиків можна розбити на 4 категорії.

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Відбір

На кожну з цих категорій відбиратимуть людину за спеціальними вміннями.

"Щоб сюди пройти, будуть спеціальні питання. Наприклад: як подолати ось таку конкретну схему? Розкажіть, яким чином ви будете збирати інформацію, аби перевірити розповсюдження схемного ПДВ? І якщо людина розуміє, що це, вона пояснює, як буде з цим працювати.

Або, наприклад, як відпрацювати закупівлю?"- додав Цивінський.

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Також у БЕБ хочуть залучати молодь.

"Тобто якщо ти хочеш, цього можна навчитися. Головне, щоб у тебе був відповідний склад мислення. Людина може не знати якихось деталей, які знають фахівці, які з цим працюють. Але якщо вона мислить логічно і має певні знання, то така людина проходить.

Потім є період стажування, випробувальний термін. Якщо людину ця робота цікавить, якщо вона вміє узагальнювати різні дані, – вона буде працювати", - підсумував Цивінський.

Докладніше читайте в інтерв'ю директора БЕБ для Цензор.НЕТ за посиланням.

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