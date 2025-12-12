У БЕБ працюватимуть чотири групи аналітиків, відкриють конкурсний добір, - Цивінський
У Бюро економічної безпеки планують відкрити конкурсний добір аналітиків.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив директор БЕБ Олександр Цивінський.
Що відомо?
За словами Цивінського, тестування буде складним.
"Будемо ставити серйозний прохідний бал, аби відібрати справді найкращих.
Друге. Аналітики – це люди з критичним мисленням. І тут важливо сказати, що в підрозділі аналітиків є різні напрями і спеціалізація. Наприклад, є аналітики, які виявляють порушення у сфері податкового законодавства. Звичайно, що тут буде цінним досвід, коли людина працювала, наприклад, у приватній сфері, в аудиторській чи у податковій", - пояснив він.
Чотири групи аналітиків
Директор БЕБ пояснив, що є аналітики, які узагальнюють інформацію і виписують порушення, що ближче до аудиторської роботи.
"Є стратегічна аналітика – більш верхньорівнева, коли необхідно звести ризики; побачити, як вплине на ситуацію певний нормативний акт; мати можливість прогнозувати впливи на надходження, взагалі на побудову чи на ліквідацію тіньової схеми.
А будуть ще й аналітики, які забезпечують діяльність, здійснюють фінансові розслідування", - розповів Цивінський.
Так, за словами директора БЕБ, спеціалізацію аналітиків можна розбити на 4 категорії.
Відбір
На кожну з цих категорій відбиратимуть людину за спеціальними вміннями.
"Щоб сюди пройти, будуть спеціальні питання. Наприклад: як подолати ось таку конкретну схему? Розкажіть, яким чином ви будете збирати інформацію, аби перевірити розповсюдження схемного ПДВ? І якщо людина розуміє, що це, вона пояснює, як буде з цим працювати.
Або, наприклад, як відпрацювати закупівлю?"- додав Цивінський.
Також у БЕБ хочуть залучати молодь.
"Тобто якщо ти хочеш, цього можна навчитися. Головне, щоб у тебе був відповідний склад мислення. Людина може не знати якихось деталей, які знають фахівці, які з цим працюють. Але якщо вона мислить логічно і має певні знання, то така людина проходить.
Потім є період стажування, випробувальний термін. Якщо людину ця робота цікавить, якщо вона вміє узагальнювати різні дані, – вона буде працювати", - підсумував Цивінський.
Докладніше читайте в інтерв'ю директора БЕБ для Цензор.НЕТ за посиланням.
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