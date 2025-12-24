На границе со Словакией задержали 2 наркоторговца, которые ввозили в Украину партию метамфетамина. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пункте пропуска "Ужгород" пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции раскрыли канал незаконного ввоза на территорию Украины партии психотропного вещества.

По материалам офицеров управления оперативно-розыскной деятельности Западного регионального управления ГПСУ, в рамках уголовного производства, пограничный наряд направил на углубленный досмотр легковой автомобиль "Audi", которым на въезд в Украину направлялись двое граждан Украины – водитель и пассажир, информирует Цензор.НЕТ.

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Правоохранители задержали 2 человека, которые организовали устойчивый канал контрабанды психотропов из-за границы

Результатом такой проверки стало обнаружение в автомобиле и на теле 42-летнего пассажира двух килограммов неизвестного вещества, которое по внешним признакам напоминает метамфетамин.

Оно было расфасовано в два полиэтиленовых пакета, один из которых спрятали от контроля в коробке со стиральным порошком, другой – под одеждой мужчины. Результат экспресс-теста предварительно подтвердил, что обнаруженное вещество является метамфетамином.

По результатам осмотра места происшествия сотрудники Нацполиции Украины, кроме пакетов, также изъяли транспортное средство наркоторговцев и денежные средства в национальной и иностранной валюте. Мужчину и женщину, граждан Украины, задержали.

В дальнейшем, по адресам проживания задержанных были проведены неотложные обыски, в ходе которых нашли и изъяли еще 1,7 килограмма метамфетамина. Общая стоимость изъятых 3,7 килограмма психотропов, по оценкам "черного рынка", составляет около 9,5 миллиона гривен.

Следователи полиции Закарпатья, под процессуальным руководством областной прокуратуры, сообщили задержанным о подозрении — контрабанда наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах и сбыт.

Также по ходатайству следователей суд уже избрал меры пресечения подозреваемым — оба взяты под стражу без возможности внесения залога.

Досудебное расследование продолжается

За содеянное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



















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