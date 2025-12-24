На кордоні зі Словаччиною затримали двох наркоділків, які ввозили в Україну партію метамфетаміну. ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Ужгород" прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками Нацполіції викрили канал незаконного ввезення на територію України партії психотропної речовини.

За матеріалами офіцерів управління оперативно-розшукової діяльності Західного регіонального управління ДПСУ, у рамках кримінального провадження, прикордонний наряд скерував на поглиблений огляд легковий автомобіль "Audi", яким на в’їзд в Україну прямували двоє громадян України – водійка та пасажир, інформує Цензор.НЕТ.

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Правоохоронці затримали двох людей, які організували стійкий канал контрабанди психотропів з-за кордону

Результатом такої перевірки стало виявлення в автомобілі та на тілі 42-річного пасажира двох кілограмів невідомої речовини, що за зовнішніми ознаками нагадує метамфетамін.

Він був розфасований у два поліетиленові пакети, один з яких сховали від контролю у коробці з пральним порошком, інший – під одягом чоловіка. Результат експрес-тесту попередньо підтвердив, що виявлена речовина є метамфетаміном.

За результатами огляду місця події співробітники Нацполіції України, окрім пакунків, також вилучили транспортний засіб наркоділків і грошові кошти у національній та іноземній валюті. Чоловіка та жінку, громадян України, затримали.

У подальшому, за адресами проживання затриманих було провели невідкладні обшуки, у ході яких знайшли та вилучили ще 1,7 кілограма метамфетаміну. Загальна вартість вилучених 3,7 кілограма психотропів, за оцінками "чорного ринку", складає близько 9,5 мільйона гривень.

Слідчі поліції Закарпаття, за процесуального керівництва обласної прокуратури, повідомили затриманим про підозру — контрабанда наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах та збут.

Також за клопотанням слідчих суд вже обрав запобіжні заходи підозрюваним – обох взято під варту без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває

За скоєне фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



















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