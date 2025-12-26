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На горе Захар Беркут на Львовщине остановился подъемник: на высоте остаются около 80 пассажиров. ФОТОРЕПОРТАЖ

На горе Захар Беркут во Львовской области остановился кресельный подъемник, на котором находились около 80 человек, среди них - дети.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

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Информация об остановке кресельного подъемника поступила спасателям 26 декабря в 11:50.

По состоянию на 13:04 горные спасатели сняли с подъемника 42 человека, среди которых 22 ребенка.

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Работы по эвакуации продолжаются. Всего на кресельном подъемнике остаются около 80 пассажиров.

К спасательной операции привлечены 42 спасателя и 7 единиц специальной техники.

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горы (103) ГСЧС (5261) Львовская область (3245)
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Топ комментарии
+34
Які можуть бути підйомники під час війни, коли світло відключають в будь який час?
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26.12.2025 14:09 Ответить
+29
"А на закарпатському фронті тихо і без змін" гульки , пьянки , буковелі забиті вщент..війни нема вона десь там далеко..
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26.12.2025 14:14 Ответить
+21
В мене купа розваг на фронті, приїжджайте, і на лижах можна, і на БМП, і на танках, і тамада веселий і конкурсі цікаві.
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26.12.2025 14:16 Ответить

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