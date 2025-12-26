На горе Захар Беркут на Львовщине остановился подъемник: на высоте остаются около 80 пассажиров. ФОТОРЕПОРТАЖ
На горе Захар Беркут во Львовской области остановился кресельный подъемник, на котором находились около 80 человек, среди них - дети.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
Информация об остановке кресельного подъемника поступила спасателям 26 декабря в 11:50.
По состоянию на 13:04 горные спасатели сняли с подъемника 42 человека, среди которых 22 ребенка.
Работы по эвакуации продолжаются. Всего на кресельном подъемнике остаются около 80 пассажиров.
К спасательной операции привлечены 42 спасателя и 7 единиц специальной техники.
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