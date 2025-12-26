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На горі Захар Беркут на Львівщині зупинився підйомник: на висоті залишаються близько 80 пасажирів. ФОТОрепортаж

На горі Захар Беркут у Львівській області зупинився крісельний підйомник, на якому перебували близько 80 людей, серед них - діти.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

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Інформація про зупинку крісельного підйомника надійшла до рятувальників 26 грудня о 11:50.

Станом на 13:04 гірські рятувальники зняли з підйомника 42 людей, серед яких 22 дитини.

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дснс
дснс

Роботи з евакуації тривають. Загалом на крісельному підйомнику залишаються близько 80 пасажирів.

До рятувальної операції залучено 42 рятувальників та 7 одиниць спеціальної техніки.

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Автор: 

гори (85) ДСНС (5409) Львівська область (2844)
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Топ коментарі
+34
Які можуть бути підйомники під час війни, коли світло відключають в будь який час?
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26.12.2025 14:09 Відповісти
+29
"А на закарпатському фронті тихо і без змін" гульки , пьянки , буковелі забиті вщент..війни нема вона десь там далеко..
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26.12.2025 14:14 Відповісти
+21
В мене купа розваг на фронті, приїжджайте, і на лижах можна, і на БМП, і на танках, і тамада веселий і конкурсі цікаві.
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26.12.2025 14:16 Відповісти

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