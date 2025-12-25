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Різдво в метро: оркестр ДСНС виступив на станції "Золоті ворота" у Києві. ВIДЕО

У Святвечір оркестр ДСНС перетворив станцію метро "Золоті ворота" у Києві на різдвяну залу. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для киян та гостей міста була підготовлена спеціальна святкова програма "Дзвони Різдва".

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Різдвяна музика у серці столичного метро

Музичний виступ відбувся просто під склепінням метрополітену та зібрав численних слухачів.

Під час концерту звучали як давні українські колядки, так і відомі світові різдвяні мелодії. Музиканти-рятувальники ділилися з пасажирами не лише професійною майстерністю, а й щирими емоціями.

За словами організаторів, концерт став нагадуванням про важливість єдності та світла навіть у складні часи. Люди зупинялися, слухали музику та на кілька хвилин відкладали повсякденні турботи.

"Це стало нагадуванням про те, що навіть у найтемніші часи ми здатні створювати світло разом", — зазначили у ДСНС.

Побажання від рятувальників та святковий настрій

 За словами надзвичайників, такі заходи допомагають підтримувати людей і дарувати відчуття тепла у непрості для України часи. 

У ДСНС побажали, щоб символічні "Дзвони Різдва" відгукувалися в серцях українців затишком, надією та вірою в Перемогу.

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