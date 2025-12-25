Рождество в метро: оркестр ГСЧС выступил на станции "Золотые ворота" в Киеве. ВИДЕО
В Сочельник оркестр ГСЧС превратил станцию метро "Золотые ворота" в Киеве в рождественский зал.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для киевлян и гостей города была подготовлена специальная праздничная программа "Колокола Рождества".
Рождественская музыка в сердце столичного метро
Музыкальное выступление состоялось прямо под сводом метрополитена и собрало многочисленных слушателей.
Во время концерта звучали как старинные украинские колядки, так и известные мировые рождественские мелодии. Музыканты-спасатели делились с пассажирами не только профессиональным мастерством, но и искренними эмоциями.
По словам организаторов, концерт стал напоминанием о важности единства и света даже в сложные времена. Люди останавливались, слушали музыку и на несколько минут откладывали повседневные заботы.
"Это стало напоминанием о том, что даже в самые темные времена мы способны создавать свет вместе", — отметили в ГСЧС.
Пожелания от спасателей и праздничное настроение
По словам чрезвычайников, такие мероприятия помогают поддерживать людей и дарить ощущение тепла в непростые для Украины времена.
В ГСЧС пожелали, чтобы символические "Колокола Рождества" отзывались в сердцах украинцев уютом, надеждой и верой в Победу.
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