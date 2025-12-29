Контрабанда лекарств и сбыт в интернете: полиция Хмельнитчины пресекла деятельность преступной группы. ФОТОрепортаж

Киберполицейские и следователи полиции Хмельницкой области под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры разоблачили и пресекли деятельность группы лиц, которые контрабандой ввозили на территорию Украины лекарственные средства иностранного производства.

Полицейские установили, что злоумышленники перемещали через таможенную границу Украины медицинские препараты без надлежащего таможенного контроля, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

В дальнейшем фигуранты реализовывали ввезенную продукцию через интернет-ресурсы, используя незаконную маркировку одной из известных торговых марок.

Организатором незаконной деятельности оказался житель города Хмельницкого. К реализации схемы он привлек еще семерых человек.

Члены группы имели четко распределенные роли: от организации доставки и ведения учета до администрирования рабочих процессов, создания рекламного контента для веб-ресурсов и осуществления так называемых "холодных" звонков потенциальным клиентам.

Установлено, что фигуранты получали почтовые отправления с лекарственными средствами из Индии и Турции, после чего пересылали их в Хмельницкий с целью дальнейшей сбыта.

Для обеспечения деятельности преступной группы было арендовано офисное помещение в областном центре, доступ к которому имели исключительно участники схемы.

Правоохранители провели 17 обысков в помещениях фигурантов и в арендованном офисе

Изъято более 360 упаковок лекарственных препаратов, 40 наименований биологически активных добавок, автомобили премиум-класса, мобильные телефоны, черновые записи, а также денежные средства на общую сумму около 100 тысяч гривен.

Уголовное производство начато по следующим частям:

Контрабанда товаров;

Уклонение от уплаты налогов, сборов;

Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;

Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара.

Санкция самой тяжелой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.









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