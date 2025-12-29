Контрабанда ліків і збут в інтернеті: поліція Хмельниччини припинила діяльність злочинної групи. ФОТОрепортаж

Кіберполіцейські та слідчі поліції Хмельниччини за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури викрили і припинили діяльність групи осіб, які контрабандою ввозили на територію України лікарські засоби іноземного виробництва.

Поліцейські встановили, що зловмисники переміщували через митний кордон України медичні препарати без належного митного контролю, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Надалі фігуранти реалізовували ввезену продукцію через інтернет-ресурси, використовуючи незаконне маркування однієї з відомих торговельних марок.

Організатором незаконної діяльності виявився житель міста Хмельницького. До реалізації схеми він залучив ще сімох осіб.

Члени групи мали чітко розподілені ролі: від організації доставки та ведення обліку до адміністрування робочих процесів, створення рекламного контенту для вебресурсів і здійснення так званих "холодних" дзвінків потенційним клієнтам.

Встановлено, що фігуранти отримували поштові відправлення з лікарськими засобами з Індії та Туреччини, після чого пересилали їх до Хмельницького з метою подальшого збуту.

Для забезпечення діяльності злочинної групи було орендовано офісне приміщення в обласному центрі, доступ до якого мали виключно учасники схеми.

Правоохоронці провели 17 обшуків у помешканнях фігурантів та в орендованому офісі

Вилучено понад 360 упаковок лікарських препаратів, 40 найменувань біологічно активних добавок, автомобілі преміум-класу, мобільні телефони, чорнові записи, а також грошові кошти на загальну суму близько 100 тисяч гривень.

Кримінальне провадження розпочато за такими частинами:

Контрабанда товарів;

Ухилення від сплати податків, зборів;

Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

Санкція найтяжчої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.









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