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Новости Фото Изготовление и сбыт наркотиков
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Полицейские ликвидировали нарколабораторию и изъяли каннабиса на сумму более 9 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

25 килограммов каннабиса на сумму более 9 миллионов гривен изъяли правоохранители Тернопольщины у уроженцев Херсонской области.

Фигурант вместе со своей сожительницей длительное время занимались незаконным выращиванием и сбытом наркотических средств на территории Чорткивского района, передает Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

Оперативную информацию о противоправной деятельности фигуранта полицейские получили еще в начале июня.

В ходе проверки стало известно, что 33-летний уроженец Херсонской области, проживающий в одном из сел Чорткивского района, систематически сбывал наркотические вещества на территории района.

В рамках досудебного расследования, на основании постановления Залищицкого районного суда, сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП в Тернопольской области совместно с сотрудниками Залищицкого сектора криминальной полиции провели санкционированные обыски.

К спецоперации были привлечены бойцы спецподразделения КОРД и кинологи.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили, что злоумышленник обустроил на территории соседнего домохозяйства, в котором никто не проживал, полноценную нарколабораторию. В закрытом помещении с помощью специального освещения, вентиляции, систем полива и контроля микроклимата он выращивал коноплю.

Кроме этого, в подсобном помещении мужчина обустроил склад для незаконного хранения, фасовки и дальнейшего сбыта готовой наркотической продукции.

В ходе спецоперации полицейские провели шесть обысков и изъяли более 25 килограммов каннабиса, оборудование для выращивания растений конопли, мобильные телефоны, сим-карты и черновые записи. Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств по ценам "черного" рынка составляет более 9 миллионов гривен.

Фигурантам сообщили о подозрении и избрали обоим меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики

Читайте: Контрабанда лекарств и сбыт в интернете: полиция Хмельницкой области пресекла деятельность преступной группы. ФОТОрепортаж

Автор: 

наркотики (2176) Нацполиция (17060) Тернопольская область (838)
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Топ комментарии
+3
Відправте на фронт, не забирайте все собі.
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29.12.2025 15:29 Ответить
+3
конкурентів прибирають
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29.12.2025 15:34 Ответить
+3
На фронті все використовується. Люди вживають все що бачать. Небагато таких які мають стрим і контролюють свій психофізичний стан і вміють справлятись з стрессом, це в більшості люди віруючі які ходять до церкви не тільки на свята. А всі решта вживають масово все що знайдуть. Близкість смерті далеко не всім дозволяє зберегти адекватний розум.
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29.12.2025 15:37 Ответить

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