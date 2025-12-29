Полицейские ликвидировали нарколабораторию и изъяли каннабиса на сумму более 9 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

25 килограммов каннабиса на сумму более 9 миллионов гривен изъяли правоохранители Тернопольщины у уроженцев Херсонской области.

Фигурант вместе со своей сожительницей длительное время занимались незаконным выращиванием и сбытом наркотических средств на территории Чорткивского района, передает Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

Оперативную информацию о противоправной деятельности фигуранта полицейские получили еще в начале июня.

В ходе проверки стало известно, что 33-летний уроженец Херсонской области, проживающий в одном из сел Чорткивского района, систематически сбывал наркотические вещества на территории района.

В рамках досудебного расследования, на основании постановления Залищицкого районного суда, сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП в Тернопольской области совместно с сотрудниками Залищицкого сектора криминальной полиции провели санкционированные обыски.

К спецоперации были привлечены бойцы спецподразделения КОРД и кинологи.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили, что злоумышленник обустроил на территории соседнего домохозяйства, в котором никто не проживал, полноценную нарколабораторию. В закрытом помещении с помощью специального освещения, вентиляции, систем полива и контроля микроклимата он выращивал коноплю.

Кроме этого, в подсобном помещении мужчина обустроил склад для незаконного хранения, фасовки и дальнейшего сбыта готовой наркотической продукции.

В ходе спецоперации полицейские провели шесть обысков и изъяли более 25 килограммов каннабиса, оборудование для выращивания растений конопли, мобильные телефоны, сим-карты и черновые записи. Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств по ценам "черного" рынка составляет более 9 миллионов гривен.

Фигурантам сообщили о подозрении и избрали обоим меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.











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