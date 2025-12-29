Поліцейські ліквідували нарколабораторію та вилучили канабісу на понад 9 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

25 кілограмів канабісу на понад 9 мільйонів гривень вилучили правоохоронці Тернопільщини в уродженців Херсонської області.

Фігурант разом зі своєю співмешканкою тривалий час займалися незаконним вирощуванням та збутом наркотичних засобів на території Чортківського району, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Оперативну інформацію про протиправну діяльність фігуранта поліцейські отримали ще на початку червня.

Під час перевірки стало відомо, що 33-річний уродженець Херсонської області, який проживає в одному із сіл Чортківського району, систематично збував наркотичні речовини на території району.

У межах досудового розслідування, на підставі ухвали Заліщицького районного суду, працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Тернопільській області спільно зі співробітниками Заліщицького сектору кримінальної поліції провели санкціоновані обшуки.

До спецоперації були залучені бійці спецпідрозділу КОРД та кінологи.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили, що зловмисник облаштував на території сусіднього домогосподарства, у якому ніхто не проживав, повноцінну нарколабораторію. У закритому приміщенні за допомогою спеціального освітлення, вентиляції, систем поливу та контролю мікроклімату він вирощував коноплі.

Окрім цього, в підсобному приміщенні чоловік облаштував склад для незаконного зберігання, фасування та подальшого збуту готової наркотичної продукції.

У ході спецоперації поліцейські провели шість обшуків та вилучили понад 25 кілограмів канабісу, обладнання для вирощування рослин конопель, мобільні телефони, сім-карти та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів за цінами "чорного" ринку становить понад 9 мільйонів гривень.

Фігурантам повідомили про підозру та обрали обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.











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