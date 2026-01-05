Рашисты ударили по Запорожской области: ранена женщина, есть повреждения. ФОТО
69-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Пологовский район.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы за сутки
Всего за сутки оккупанты нанесли 709 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области.
Войска РФ нанесли 10 авиаударов по Терноватому, Орехову, Зализнычному, Воздвижевке, Варваровке, Прилуках, Зеленому, Преображенке, Косовцеву.
401 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Запорожье, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Доброполье, Святопетровку, Червоную Криницу.
8 обстрелов из РСЗО нанесены по Степному, Гуляйполю, Зализнычному, Доброполью.
290 артиллерийских ударов нанесено по Степногорску, Приморскому, Степному, Гуляйполю, Орехову, Зализнычному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Дорожнянке, Варваровке, Зеленому, Доброполью.
Есть повреждения
Поступило 18 сообщений о повреждении жилья, автомобилей.
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