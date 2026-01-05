Рашисти вдарили по Запорізькій області: поранено жінку, є пошкодження. ФОТО
69-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Пологівський район.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли за добу
Загалом упродовж доби окупанти завдали 709 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області.
Війська рф здійснили 10 авіаударів по Тернуватому, Оріхову, Залізничному, Воздвижівці, Варварівці, Прилуках, Зеленому, Преображенці, Косівцевому.
401 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Добропілля, Святопетрівку, Червону Криницю.
8 обстрілів із РСЗВ завдано по Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Добропіллю.
290 артударів нанесено по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогірʼю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Добропіллю.
Є пошкодження
Надійшло 18 повідомлень про пошкодження житла, автівок.
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