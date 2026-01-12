3 076 11

Собирал данные для ракетной атаки по институту, где учился: экскурсант осужден за госпредательство. ФОТОрепортаж

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил еще один агент ФСБ.

Им оказался завербованный врагом курсант одного из военных институтов Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Как установило расследование, злоумышленник по поручению российской спецслужбы должен был скорректировать ракетный удар по объектам учебного заведения, где проходил обучение.

Среди основных координат, которые врагу должен был передать фигурант, были учебные корпуса, курсантские казармы и тренировочные пункты на полигонах института и оборонных предприятиях региона.

Более того, предатель подготовил для отправки куратору из ФСБ почасовые графики пребывания личного состава на различных объектах.

Киберспециалисты и следователи СБУ во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины задержали "крота" на территории вуза, когда он формировал агентурный "отчет" с координатами для воздушной атаки.

По материалам дела, российская спецслужба завербовала курсанта в Телеграм-канале по поиску "легких заработков".

Дополнительно установлено, что для сбора разведданных фигурант делал скрытые фото учебных объектов и производственных цехов украинского ОПК, где проходили выездные занятия курсантов.

Во время обысков у злоумышленника изъят смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

На основании доказательств, собранных Службой безопасности, суд признал агента виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Читайте: Сообщено о подозрении чиновнику, который похитил у госкомпании газа более 6 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Топ комментарии
+11
Таких треба вішати, як це робили британці у Другу світову. Я міг би особисто вибити у нього з під ніг табуретку
12.01.2026 16:51 Ответить
12.01.2026 16:51 Ответить
+9
Виродок...
12.01.2026 16:46 Ответить
12.01.2026 16:46 Ответить
+5
треба перевірити батьків
12.01.2026 17:04 Ответить
12.01.2026 17:04 Ответить
12.01.2026 16:46 Ответить
12.01.2026 16:51 Ответить
12.01.2026 17:04 Ответить
Може батьки не в курсі , а то-б пояснили цьому болвану що гроші тоже пахнуть а іноді смердять .
12.01.2026 19:46 Ответить
12.01.2026 19:46 Ответить
Надеюсь в камере он захочет повесится. Оставте там ему веревку, мыло, тубаретку и пару крепких конвоиров.
12.01.2026 17:08 Ответить
12.01.2026 17:08 Ответить
Екскурсант не дорівнює екс-курсант там є хтось живий окрім чата гпт?
12.01.2026 17:36 Ответить
12.01.2026 17:36 Ответить
Я одного не розумію - у кацапів немає доступу до навігаційних карт і до своїх же спутникових знімків? Навіщо когось вербувать для "наведення", якщо координати у відкритому доступі! Дуже схоже на провокацію наших славетних контрозвідників, які крім "завербованих студентів" більше нічого не можуть продемонструвать...
12.01.2026 17:37 Ответить
12.01.2026 17:37 Ответить
Вы наверное тоже "мальчик в трусиках".
12.01.2026 20:13 Ответить
12.01.2026 20:13 Ответить
Тупі чмобіки воюють на віслюках з однією іржавою мосінкою на трьох по картах 2 світової. Які там координати...
12.01.2026 20:36 Ответить
12.01.2026 20:36 Ответить
Шо мене особливо вкурвлює - усі ці потвори бажають "швидкого заробітка", ганяти з жовтим чемоданом глово ніхто не хоче
12.01.2026 12:01 Ответить
13.01.2026 12:01 Ответить
Щось у нас з кримінальним законодавством ну зовсім погано.Якісь підозри, застави,сроки ув'язнення якісь смішні...15 років за держзраду.Скільки там в США за держзраду дають? Довічне,або смертна кара.А у нас прямо запрошення до держзради.Зраджуйте,не соромтеся!
12.01.2026 00:30 Ответить
14.01.2026 00:30 Ответить
 
 