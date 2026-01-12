Собирал данные для ракетной атаки по институту, где учился: экскурсант осужден за госпредательство. ФОТОрепортаж

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил еще один агент ФСБ.

Им оказался завербованный врагом курсант одного из военных институтов Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Как установило расследование, злоумышленник по поручению российской спецслужбы должен был скорректировать ракетный удар по объектам учебного заведения, где проходил обучение.

Среди основных координат, которые врагу должен был передать фигурант, были учебные корпуса, курсантские казармы и тренировочные пункты на полигонах института и оборонных предприятиях региона.

Более того, предатель подготовил для отправки куратору из ФСБ почасовые графики пребывания личного состава на различных объектах.

Киберспециалисты и следователи СБУ во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины задержали "крота" на территории вуза, когда он формировал агентурный "отчет" с координатами для воздушной атаки.

По материалам дела, российская спецслужба завербовала курсанта в Телеграм-канале по поиску "легких заработков".

Дополнительно установлено, что для сбора разведданных фигурант делал скрытые фото учебных объектов и производственных цехов украинского ОПК, где проходили выездные занятия курсантов.

Во время обысков у злоумышленника изъят смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

На основании доказательств, собранных Службой безопасности, суд признал агента виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.





