Збирав дані для ракетної атаки по інституту, де навчався: екскурсанта засуджено за держзраду. ФОТОрепортаж

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ.

Ним виявився завербований ворогом курсант одного з військових інститутів України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

Як встановило розслідування, зловмисник за дорученням російської спецслужби мав скоригувати ракетний удар по об’єктах освітнього закладу, де проходив навчання.

Серед основних координат, які ворогу мав передати фігурант, були навчальні корпуси, курсантські казарми і тренувальні пункти на полігонах інституту й оборонних підприємствах регіону.

Більше того, зрадник підготував для відправлення кураторові з ФСБ погодинні графіки перебування особового складу на різних об’єктах.

Кіберфахівці та слідчі СБУ у взаємодії з Головнокомандувачем Збройних Сил України затримали "крота" на території вишу, коли він формував агентурний "звіт" з координатами для повітряної атаки.

За матеріалами справи, російська спецслужба завербувала курсанта у Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків".

Додатково встановлено, що для збору розвідданих фігурант робив приховані фото навчальних об’єктів та виробничих цехів українського ОПК, де проходили виїзні заняття курсантів.

Під час обшуків у зловмисника вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.





