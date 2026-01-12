УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19996 відвідувачів онлайн
Новини Фото Державна зрада
3 076 11

Збирав дані для ракетної атаки по інституту, де навчався: екскурсанта засуджено за держзраду. ФОТОрепортаж

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ.

Ним виявився завербований ворогом курсант одного з військових інститутів України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі розслідування

Як встановило розслідування, зловмисник за дорученням російської спецслужби мав скоригувати ракетний удар по об’єктах освітнього закладу, де проходив навчання.

Серед основних координат, які ворогу мав передати фігурант, були навчальні корпуси, курсантські казарми і тренувальні пункти на полігонах інституту й оборонних підприємствах регіону.

Більше того, зрадник підготував для відправлення кураторові з ФСБ погодинні графіки перебування особового складу на різних об’єктах.

Кіберфахівці та слідчі СБУ у взаємодії з Головнокомандувачем Збройних Сил України затримали "крота" на території вишу, коли він формував агентурний "звіт" з координатами для повітряної атаки.

За матеріалами справи, російська спецслужба завербувала курсанта у Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків".

Додатково встановлено, що для збору розвідданих фігурант робив приховані фото навчальних об’єктів та виробничих цехів українського ОПК, де проходили виїзні заняття курсантів.

Під час обшуків у зловмисника вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Автор: 

СБУ (13771) ФСБ (1527) Офіс Генпрокурора (3816) Львівська область (2759)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Таких треба вішати, як це робили британці у Другу світову. Я міг би особисто вибити у нього з під ніг табуретку
показати весь коментар
12.01.2026 16:51 Відповісти
+9
Виродок...
показати весь коментар
12.01.2026 16:46 Відповісти
+5
треба перевірити батьків
показати весь коментар
12.01.2026 17:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може батьки не в курсі , а то-б пояснили цьому болвану що гроші тоже пахнуть а іноді смердять .
показати весь коментар
12.01.2026 19:46 Відповісти
Надеюсь в камере он захочет повесится. Оставте там ему веревку, мыло, тубаретку и пару крепких конвоиров.
показати весь коментар
12.01.2026 17:08 Відповісти
Екскурсант не дорівнює екс-курсант там є хтось живий окрім чата гпт?
показати весь коментар
12.01.2026 17:36 Відповісти
Я одного не розумію - у кацапів немає доступу до навігаційних карт і до своїх же спутникових знімків? Навіщо когось вербувать для "наведення", якщо координати у відкритому доступі! Дуже схоже на провокацію наших славетних контрозвідників, які крім "завербованих студентів" більше нічого не можуть продемонструвать...
показати весь коментар
12.01.2026 17:37 Відповісти
Вы наверное тоже "мальчик в трусиках".
показати весь коментар
12.01.2026 20:13 Відповісти
Тупі чмобіки воюють на віслюках з однією іржавою мосінкою на трьох по картах 2 світової. Які там координати...
показати весь коментар
12.01.2026 20:36 Відповісти
Шо мене особливо вкурвлює - усі ці потвори бажають "швидкого заробітка", ганяти з жовтим чемоданом глово ніхто не хоче
показати весь коментар
13.01.2026 12:01 Відповісти
Щось у нас з кримінальним законодавством ну зовсім погано.Якісь підозри, застави,сроки ув'язнення якісь смішні...15 років за держзраду.Скільки там в США за держзраду дають? Довічне,або смертна кара.А у нас прямо запрошення до держзради.Зраджуйте,не соромтеся!
показати весь коментар
14.01.2026 00:30 Відповісти
 
 