Рашисты обстреляли Запорожскую область: трое раненых, есть разрушения. ФОТО

Три человека ранены в результате вражеских атак на Запорожский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы области

Как отмечается, в течение суток оккупанты нанесли 762 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области.

5 авиаударов нанесены по Комышувахе, Риздвянке, Зализнычному, Горькому и Долинке.

484 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Вольнянск, Новониколаевку, Значково, Петро-Михайловку, Степногорск, Степовое, Приморское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Белогорье, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Сладкое.

6 обстрелов из РСЗО нанесены по Гуляйполю, Новоандреевке, Доброполью, Цветково.

267 артиллерийских ударов нанесено по Червоноднепровке, Степногорску, Приморскому, Степовому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Белогорью, Зеленому, Варваровке, Доброполью, Сладкому.

Последствия