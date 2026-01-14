Рашисти обстріляли Запорізьку область: троє поранених, є руйнування. ФОТО
Три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли області
Як зазначається, упродовж доби окупанти завдали 762 удари по 26 населених пунктах Запорізької області.
5 авіаударів завдано по Комишувасі, Різдвянці, Залізничному, Гіркому та Долинці.
484 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Вільнянськ, Новомиколаївку, Значкове, Петро-Михайлівку, Степногірськ, Степове, Приморське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Варварівку, Добропілля, Солодке.
6 обстрілів із РСЗВ завдано по Гуляйполю, Новоандріївці, Добропіллю, Цвітковому.
267 артударів нанесено по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю, Солодкому.
Наслідки
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль