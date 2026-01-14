В Виннице разоблачено подпольное производство фальшивых марок "Укрпочты" - ущерб государству более 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю Винницкой области за незаконное изготовление и сбыт фальсифицированных почтовых марок с использованием торговой марки АО "Укрпочта".

По данным следствия, в течение почти года мужчина без разрешения правообладателя организовал подпольный цех: арендовал помещение, закупил профессиональное полиграфическое оборудование, материалы и привлек работников, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали следствия

За это время изготовлено более 1,6 миллиона поддельных марок, в частности популярных коллекционных серий - "Русский военный корабль, иди ...!" и "Писанка".

Сумма ущерба, нанесенного государственной компании, превышает 5 миллионов гривен. Во время санкционированных обысков изъято значительное количество контрафактной продукции, оборудования и другие доказательства противоправной деятельности.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

укрпочта
Та кому вони треба?
14.01.2026 16:30 Ответить
Комплект марок Русский военный корабль

999 грн.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/komplekt-marok-russkiy-*******-korabl-original-IDPy7EG.html
14.01.2026 16:52 Ответить
Пів зарплати Ігоря Смілянського за рік, директора Укрпошти.
14.01.2026 16:34 Ответить
Це мабуть, чергові родичі, отих непокараних КабМіндічів, з Урядового кварталу від зеленського, єрмака, шмигаля-свириденко, ДБР, МСЕК, ФІНМОНІТОРИНГУ 🤑🤑🤑🤑🤑….
У такий спосіб зеленський просить допомоги в Ураїнців, щоб вони ПОКАРАЛИ, бо портновські особи на посадах, всі злочини тільки зіллють… Як зеленський, - вагнерівців-беркутню…
14.01.2026 16:54 Ответить
 
 