В Виннице разоблачено подпольное производство фальшивых марок "Укрпочты" - ущерб государству более 5 млн грн. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю Винницкой области за незаконное изготовление и сбыт фальсифицированных почтовых марок с использованием торговой марки АО "Укрпочта".
По данным следствия, в течение почти года мужчина без разрешения правообладателя организовал подпольный цех: арендовал помещение, закупил профессиональное полиграфическое оборудование, материалы и привлек работников, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали следствия
За это время изготовлено более 1,6 миллиона поддельных марок, в частности популярных коллекционных серий - "Русский военный корабль, иди ...!" и "Писанка".
Сумма ущерба, нанесенного государственной компании, превышает 5 миллионов гривен. Во время санкционированных обысков изъято значительное количество контрафактной продукции, оборудования и другие доказательства противоправной деятельности.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
