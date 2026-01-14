У Вінниці викрито підпільне виробництво фальшивих марок "Укрпошти" - збитки державі понад 5 млн грн. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю Вінничини за незаконне виготовлення та збут фальсифікованих поштових марок із використанням торговельної марки АТ "Укрпошта".

За даними слідства, протягом майже року чоловік без дозволу правовласника організував підпільний цех: орендував приміщення, закупив професійне поліграфічне обладнання, матеріали та залучив працівників, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі слідства

За цей час виготовлено понад 1,6 мільйона підроблених марок, зокрема популярних колекційних серій - "Русский военний корабль, иди …!" та "Писанка".

Сума шкоди, завданої державній компанії, перевищує 5 мільйонів гривень. Під час санкціонованих обшуків вилучено значну кількість контрафактної продукції, обладнання та інші докази протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.











