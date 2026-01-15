В Киеве будут судить 8 человек за организацию сети нарколабораторий и сбыт наркотиков. ФОТОрепортаж

В Киеве будут судить восьмерых человек за организацию сети нарколабораторий и сбыт наркотиков.

Разветвленную сеть нарколабораторий организовали двое киевлян 43 и 64 лет, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Мощности трех нарколабораторий позволяли дельцам получать около 25 килограммов наркотиков каждый месяц, стоимость которых на теневом рынке может достигать 2,5 миллиона гривен.

Изготовленные наркотики распространялись на территории города Киева и других регионов.

Хранили запрещенные вещества в лабораториях и по местам проживания участников группы.

В июне прошлого года полицейские провели 28 обысков

По их результатам изъяли лабораторное оборудование, компоненты для изготовления запрещенных веществ и готовый к сбыту "товар" — около 3,5 килограмма порошкообразного вещества, 98 таблеток, наркосодержащие грибы, а также финансовые документы, денежные средства, мобильные телефоны, оружие, патроны различного калибра, тротил, пластид, гранаты, автомобили злоумышленников и черновые записи.

Фигурантам инкриминируют совершение уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена несколькими статьями Уголовного кодекса Украины.



















