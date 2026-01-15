РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9794 посетителя онлайн
Новости Фото Изготовление и сбыт наркотиков
749 5

В Киеве будут судить 8 человек за организацию сети нарколабораторий и сбыт наркотиков. ФОТОрепортаж

Разветвленную сеть нарколабораторий организовали двое киевлян 43 и 64 лет, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Мощности трех нарколабораторий позволяли дельцам получать около 25 килограммов наркотиков каждый месяц, стоимость которых на теневом рынке может достигать 2,5 миллиона гривен.

Изготовленные наркотики распространялись на территории города Киева и других регионов.

Хранили запрещенные вещества в лабораториях и по местам проживания участников группы.

В июне прошлого года полицейские провели 28 обысков

По их результатам изъяли лабораторное оборудование, компоненты для изготовления запрещенных веществ и готовый к сбыту "товар" — около 3,5 килограмма порошкообразного вещества, 98 таблеток, наркосодержащие грибы, а также финансовые документы, денежные средства, мобильные телефоны, оружие, патроны различного калибра, тротил, пластид, гранаты, автомобили злоумышленников и черновые записи.

Фигурантам инкриминируют совершение уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена несколькими статьями Уголовного кодекса Украины.

наркотики
Автор: 

Киев (26233) наркотики (2156) суд (24664)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Странно, чому на фотках нема СБУ.
То ж великі гроші.
Як без СБУ?
Чи, епоха Васі малюка залишилась в минулому?
показать весь комментарий
15.01.2026 11:37 Ответить
Поліція в упор не бачить, чи зайнята тільки ухилянтами?
показать весь комментарий
15.01.2026 11:37 Ответить
Вони кришують. Це їхня сфера заробітку.
показать весь комментарий
15.01.2026 11:46 Ответить
Тротил і пластид теж виробляли в лабораторії?
Чи то може якесь бойове крило наркокартелю?
показать весь комментарий
15.01.2026 11:48 Ответить
В Україні по неофіційній статистиці
до 2 млн. наркоманів,в США - 30 млн.
Це жахливо....
показать весь комментарий
15.01.2026 12:38 Ответить
 
 