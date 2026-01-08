В Киеве задержали иностранца с 4 кг кокаина на 35 млн гривен. ВИДЕО
В Киеве правоохранители задержали иностранного гражданина, который перевозил крупную партию наркотиков для дальнейшего сбыта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 37-летнего мужчину остановили на одной из улиц столицы во время проверки микроавтобуса. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили около 4 килограммов кокаина, спрятанного в коробках из-под бытовых товаров.
По предварительным подсчетам, стоимость изъятого наркотического средства на "черном рынке" составляет около 35 миллионов гривен. Следствие устанавливает каналы поставки кокаина и возможных сообщников задержанного.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении. По инкриминируемой статье ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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